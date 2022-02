Strambelli nel finale non sbaglia: il Gravina cade al Monterisi contro l'Audace Cerignola

Squadra in casa

Squadra in casa Audace Cerignola

Seconda sconfitta di fila per il Gravina, che allo stadio Monterisi si è arreso nel finale all'Audace Cerignola, per 2-1. Ad aprire le danze è Palazzo al 2', sugli sviluppi di un calcio d'angolo; gli ospiti si rendono pericolosi sempre su corner grazie a Di Modugno, poi è Loiodice a crerare pericoli alla difesa barese. La ripresa è alquanto vivace: Giglio, al 51', pareggia i conti su calcio di rigore (fallo su Musa), poi l'Audace Cerignola preme il piede sull'acceleratore alla ricerca del vantaggio che arriva all'86': Strambelli, che aveva sfiorato la rete poco prima, trasforma un penalty all'84'. Finisce così, il Gravina resta fermo a quota 42 punti al quinto posto in classifica.