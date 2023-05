Audace Cerignola-Monopoli: ecco il percorso per raggiungere lo stadio Monterisi

Serie C Girone C

L’arrivo della tifoseria ospite deve avvenire attraverso la Strada Statale bis uscita via Napoli. In particolare si consiglia il seguente itinerario:

Strada statale 16 bis fino all’altezza del km 729 presso area di servizio denominata “Petrol Veneta” srl, sita nel comune di San Ferdinando di Puglia (BT).

L’arrivo in questa provincia della tifoseria ospite proveniente dovrà avvenire alle ore 16.00 del giorno 14 maggio p.v., percorrendo il suindicato itinerario ove sarà presente un presidio delle forze dell’ordine. In quel sedime, detta tifoseria sarà raggruppata e successivamente scortata fino all’area prefiltraggio in Cerignola in viale Usa. Il successivo trasferimento presso il settore dello stadio loro dedicato si effettuerà a bordo di autobus messi a disposizione dal comune di Cerignola. Si raccomanda alla tifoseria ospite di non arrivare allo stadio “Monterisi” di Cerignola attraverso percorsi alternativi a quello indicato.

Nell’area appunto di prefiltraggio il personale steward procederà tramite palrmari alla verifica del titolo di accesso all’impianto sportivo. Inoltre nello stesso sito insisteranno personale delle Forze di Polizia per gli aspetti di specifica competenza.

Fonte: comunicato ufficiale Monopoli