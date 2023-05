Audace Cerignola-Monopoli, il tecnico Ferrari presenta la sfida playoff: "Ci proveremo, in una partita secca può succedere di tutto"

Serie C Girone C

Il Monopoli torna subito in campo dopo la vittoria per 1-0 nel primo turno dei playoff contro il Latina. Domenica 14 maggio i biancoverdi saranno di scena allo stadio Monterisi al cospetto dell'Audace Cerignola, in una gara dove bisognerà obbligatoriamente vincere per proseguire il cammino nella postseason; gli ofantini sono reduci dalla vittoria per 3-0 contro la la Juve Stabia. A presentare il match alla vigilia è stato il tecnico Giacomo Ferrari.

Sulla partita: "Non dobbiamo guardare ai risultati ottenuti in campionati, i playoff sono gare a parte dove ci sono situazioni diverse. Dobbiamo giocare con la nostra solita idea di gioco per fare una partita contro una squadra forte. Il fatto di dover vincere per forza non cambierà il nostro atteggiamento in campo, magari varierà qualche aspetto visto che affronteremo una squadra diversa. Ci proveremo come abbiamo sempre fatto, quello che ha portato ad avere buoni risultati è quello di aver dato certezze ad una squadra che era in difficoltà. Può succedere di tutto in una partita secca".

Sui tifosi: "Per noi i tifosi sono quelli che ci possono dare una mano, sentirli vicini ci fornisce qualcosa in più".

Sulle condizioni della squadra: "Solo Santaniello indisponibile, per il resto i ragazzi sono tutti a disposizione. Vassallo? Sta bene, anche se i giorni di recupero sono stati pochi. Aveva accusato un affaticamento e non volevamo rischiare. Affronteremo la seconda gara in tre giorni, si potrebbe anche cambiare qualcosa".