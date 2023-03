Aurelio De Laurentiis "Se il Bari andrà in A venderemo a chi darà garanzie"

Possedere due squadre di calcio in due categorie diverse, primeggiando in ambedue le serie, è un'impresa ardua che sembra stia riuscendo alla grande ad Aurelio De Laurentiis. Il patron di Filmauro, proprietario del Napoli dal 2004 e del Bari dal 2018, viaggia verso la vittoria dello Scudetto con i partenopei, mentre in B oscilla tra secondo e terzo posto con i biancorossi, gestiti dal figlio Luigi.

"Sono tifoso di Napoli città, non solo del Napoli. Di Napoli rivendico centralità territoriale a livello europeo. Per molti aspetti combatto ancora per privilegiare l’immagine di Napoli in tutto il mondo differenziandola dalle pur belle altre città d’Italia" sono alcune delle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis riportate dall'agenzia Adnkronos, durante l'intervento per l'inaugurazione della cattedra universitaria sulla "Giuridicità delle regole del gioco del calcio", all'Università Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere.

"Lotto per equiparare il Sud al Nord, non a caso sono proprietario anche del Bari" ha aggiunto. E a chi gli chiede cosa succederà nel caso in cui il sodalizio biancorosso dovesse essere promosso in Serie A (per le norme federali, due squadre appartenenti alla stessa proprietà non possono militare nella stessa categoria ndr) risponde, senza lasciare spazio all'immaginazione: "Lo cederemo a qualcuno che ci dovrà dare garanzia di saper gestire una squadra di calcio come si fa con un’opera dell’ingegno".

Nessuna apertura, dunque, riguardo una possibile cessione del Napoli, nonostante anche nell'ultimo periodo si susseguano le voci di interessamenti milionari nei confronti del club azzurro: in caso di promozione in A, la società destinata alla vendita pare essere ancora il Bari.