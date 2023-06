Bari-Cagliari 0-1, le pagelle: Caprile para quasi tutto, ancora una serata storta per Cheddira

Grande amarezza dopo Bari-Cagliari, partita persa 0-1 dai biancorossi al 94', costata la promozione in Serie A. Decisivo il gol di Pavoletti, sul quale non è riuscito a intervenire in anticipo Zuzek.

Non è bastato un Caprile in grande spolvero per fermare la squadra di Ranieri che ha attaccato a spron battuto sin dalle prime fasi del match. Il Bari forse è stato troppo timido nella prima frazione, mentre nella ripresa ha avuto due grandi occasioni per far male con Ricci (tiro sull'esterno della rete) e con Folorunsho (incrocio dei pali sullo 0-0).

È difficile stabilire quanto il frutto di questa dolorosa sconfitta sia attribuibile a una questione di fortuna (mancavano 120" alla fine) o dovuta all'atteggiamento e ad alcune scelte discutibili. Ciò che restano sono le lacrime dei calciatori e la passione della gente dopo una stagione che ha avvicinato al Bari e fatto sognare tanti tifosi. Un patrimonio, quest'ultimo dal quale si dovrà inevitabilmente ripartire per programmare il futuro.

Bari-Cagliari: le pagelle

Caprile 6,5: Compie diverse parate determinanti su Dossena, Luvumbo, Di Pardo e Deiola ma non riesce a intervenire sulla zampata di Pavoletti.

Dorval 6: Soffre di meno difensivamente rispetto alla partita d'andata. Nel finale offre a Folorunsho l'assist per fare gol ma ci si mette la sfortuna.

Di Cesare 6,5: Stringe i denti per esserci nella serata più importante. Finché il fisico regge in difesa non si passa, ma dopo un'ora di gioco è costretto ad arrendersi. Meritava un altro finale. Dal 64' Zuzek 5,5: Gioca l'ultima mezz'ora, lo fa discretamente fino al gol di Pavoletti, in cui perde la marcatura dell'attaccante rossoblù.

Vicari 6: Prestazione attenta e ordinata, ma è come se all'uscita di Di Cesare perdesse qualche certezza.

Mazzotta 5,5: In campo nei primi 45', soffre l'intensità e l'intraprendenza della catena di destra del Cagliari e non è preciso in fase di appoggio. Dal 46' Ricci 5,5: Ha sulla coscienza un pallone non sfruttato che poteva valere il vantaggio.

Maita 5,5: Zappa gli va via, crossa e offre a Pavoletti il gol della vittoria, unica macchia evidente di una partita in cui soffre il giusto.

Maiello 6: Pur non essendo al meglio della condizione riesce a compensare con agonismo ed esperienza dando il suo contributo alla squadra. Lacrime amare le sue, come quelle di tutti i baresi.

Benedetti 5,5: Meno spavaldo del solito, sembra avvertire molto la pressione. Non riesce a incidere quando ha l'occasione di colpire.

Esposito 6,5: È l'unico dell'attacco biancorosso che dà l'impressione di poter creare pericoli concreti, anche se più con dei suggerimenti che con iniziative personali. Dal 64' Ceter sv: Sfortunato, si fa male quasi subito senza poter dare il contributo alla causa. Dal 79' Folorunsho 6,5: Entra e prende un incrocio dei pali che gli tornerà in mente a lungo. Serviva da molto prima.

Cheddira 5: A differenza dell'andata in cui era stato pericoloso senza essere preciso, non riesce a creare nessun tipo di grattacapo alla difesa cagliaritana.

Morachioli 5,5: Come in altre occasioni dà l'impressione di poter portare scompiglio, ma alla fine riesce a dar vita a pochi pericoli concreti. Dal 73' Molina 6: Inserito per dare copertura, fa il suo.

Mignani 5,5: La fortuna non è certo dalla sua parte visti i ko di Di Cesare e Ceter, ma ci mette del suo con alcune scelte apparentemente poco comprensibili.

Bari-Cagliari 0-1: pagelle tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile 6,5; Dorval 6, Di Cesare 6,5 (64' Zuzek 5), Vicari 6, Mazzotta 6 (46' Ricci 5); Maita 5,5, Maiello 6, Benedetti 5,5; Esposito 6,5 (64' Ceter sv, 79' Folorunsho 6,5); Cheddira 5, Morachioli 5,5 (73' Molina 6). A disp.: Frattali, Matino, Antenucci, Benali, Botta, Pucino, Bellomo. All. M. Mignani 5,5.

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic 6; Zappa 6,5, Dossena 7 (82' Barreca sv), Obert 6, Azzi 6,5 (83' Viola 6); Makoumbou 6,5, Deiola 6, Di Pardo 6,5 (67' Prelec 6); Lella 6 (68' Mancosu 6,5), Lapadula 6, Luvumbo 6 (89' Pavoletti 7,5). A disp: Aresti, Ciocci, Goldaniga, Rog, Altare, Millico, Kourfalidis. All. Ranieri 7

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Giallatini - Preti

IV: Doveri

VAR: Fabbri

AVAR: Dionisi

Marcatori: 90'+4 Pavoletti (C)

Note - ammoniti Dorval (B), Maita (B), Benedetti (B), Deiola (C), Mancosu (C). Recupero: -, 6'

Spettatori: 58.206 spettatori record assoluto per l'impianto (1.147 tifosi ospiti)