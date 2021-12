Avellino-Bari in chiaro in televisione: dove vedere il match tra irpini e galletti

Serie C Girone C

Grande attesa per la sfida tra Avellino e Bari che lunedì 6 dicembre alle 21:00 chiuderà il programma della diciassettesima giornata di Serie C. La squadra allenata da Michele Mignani, al comando del Girone C con 36 punti, farà visita agli irpini che invece occupano il quinto posto in classifica con 11 lunghezze di distacco dai biancorossi.

L'atteso confronto del Partenio-Lombardi, oltre che da Eleven Sports, verrà trasmesso anche in chiaro in televisione su Rai Sport e sarà dunque visibile anche da coloro che non possiedono un abbonamento alla piattaforma ufficiale su cui vengono diffuse le gare di Serie C. La partita sarà visibile in streaming anche sul servizio di streaming di Rai Play.