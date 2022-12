Il Bari fa incetta di premi agli Italian Football Awards

Sarà un'undicesima edizione a tinte biancorosse per gli Italian Football Awards. Sono ben 9 i riconoscimenti che il club pugliese ritirerà questa sera al "Gran Galà del Calcio - Italian Football Awards" che si terrà presso l’Araba Fenice Hotel & Resort ad Altavilla Silentina, in provincia di Salerno.

L'SSC Bari, già premiata nelle passate edizioni, ha fatto il pieno di premi relativi al campionato 2021-2022, culminato con la conquista della promozione diretta in Serie B con largo anticipo rispetto alla fine del torneo.

La formazione biancorossa è stata incoronata "miglior Club del Girone C". Una grande soddisfazione Luigi De Laurentiis, eletto "Miglior Presidente" per avere "pezzo dopo pezzo, saputo trovare il giusto incastro di professionalità, competenze e per fare del Bari un progetto vincente".

Ciro Polito è stato premiato come "Migliore Direttore Sportivo" e Michele Mignani come "Miglior Allenatore". Pierluigi Frattali è stato votato quale "Miglior Portiere Girone C", mentre Raffaele Pucino e Walid Cheddira inseriti nella Top 11 Lega Pro.

Riconoscimento speciale anche per i sostenitori biancorossi eletti "Migliore tifoseria del Girone C". Un premio simbolico ma ampiamente meritato da un popolo che è sempre stato accanto alla squadara, sostenendola in lungo e in largo, facendo registrare numeri da far impallidire le categorie superiori.

Tra i premi conferiti al club biancorosso c'è anche quello ricevuto giovedì sera a Pontecagnano, con la consegna del premio come "Miglior Progetto/Strategia Marketing Club" a Daniele Quarto, responsabile di Cube Comunicazione Srl che è partner biancorosso per l'Area Marketing e Commerciale, in occasione degli 'Sport Marketing Awards.