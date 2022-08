SSC Bari, prorogata la formula rinnovo della campagna abbonamenti 2022-2023

Novità per quanto riguarda la campagna abbonamenti 2022-2023 del Bari: a fronte delle tante richieste arrivate dai tifosi biancorossi, la SSC Bari ha deciso di prorogare la PROMO RINNOVO per un'ulteriore settimana.

Sarà quindi possibile accedere alla tariffa riservata ai vecchi abbonati (s.s. 2019/20 e/o mini abbonamenti 2021/22) fino alle ore 23:59 di giovedì 18 agosto. Dal 19 agosto in poi non sarà più prevista alcuna proroga per la PROMO RINNOVO e gli abbonamenti potranno essere acquistati esclusivamente a prezzo intero, oppure con le altre promozioni attive (famiglie, ridotti U16/donne/over65, Bari Club).

«Iniziare il campionato fuori casa con più di 1200 tifosi biancorossi al nostro fianco è un’emozione unica. Sapere di averli sempre al nostro fianco ci dà sempre una motivazione in più. Ora l’obiettivo deve essere quello di far diventare il San Nicola il nostro fortino nelle partite in casa - spiega Luigi De Laurentiis -. Per questo abbiamo deciso di accogliere la richiesta di molti tifosi che ci hanno chiesto di avere ancora un po' di tempo per accedere alla formula RINNOVO. Ora ci sarà la possibilità di rinnovare a prezzo agevolato fino al 18 agosto, vigilia dell’esordio casalingo - prosegue -. Sono sicuro che i tifosi riusciranno a stupirci come sempre. Il San Nicola è la nostra casa: il calore dei nostri tifosi potrà essere, come ci ha dimostrato la scorsa stagione, sempre un'arma in più per noi».

Abbonamenti SSC Bari: tutte le info sulla formula rinnovo

CHI PUÒ SCEGLIERE LA PROMO RINNOVO?

• Tutti i tifosi che hanno sottoscritto un abbonamento alla s.s. 2019/20 o un mini abbonamento (3 o 9 gare) nella s.s. 2021/22

ENTRO QUANDO POSSO ATTIVARE LA FORMULA RINNOVO?

• Entro il 18 agosto 2022 alle ore 23:59

COME POSSO ATTIVARE LA FORMULA RINNOVO?

• Online su abbonati.sscalciobari.it.

Dovrai prima compilare il modulo per il consenso della privacy (ricorda di inserire il numero della Fan Card in corso di validità) e poi seguire il link che troverai alla fine della procedura.

Una volta sul portale Ticketone potrai accedere alla formula RINNOVO inserendo il numero della fan card su cui avevi il vecchio abbonamento nel campo CODICE PROMO

• Nei punti vendita Ticketone abilitati BFast

Prima di recarti nel punto vendita:

- assicurarti che il p.v. sia abilitato BFast

- compila il modulo sulla privacy su abbonati.sscalciobari.it

- porta con te la fan card in corso di validità e, se diversa, il numero della fan card su cui avevi il vecchio abbonamento

Nel caso in cui il tifoso non trovi il numero della vecchia fan card può recuperarlo fra le mail inviate da Ticketone oppure nella sua riservata sul sito Ticketone nella sezione ORDINI. Se anche così non riesce a trovarla, può scrivere a biglietteria@sscalciobari.it