Bari, altri quattro calciatori della prima squadra positivi al covid

Girone C

Serie C

Serie C Girone C

L'ulteriore rinvio della ripresa del campionato di Serie C giunge provvidenziale per il Bari che in giornata ha comunicato la positività di altri quattro calciatori della prima squadra.

Il conto dei positivi nel gruppo allenato da Mignani sale complessivamente a cinque mentre risultano negativizzati tre calciatori e il membro dello staff tecnico precedentemente risultati positivi.

Bari, altri quattro positivi: il comunicato

"SSC Bari comunica che, a seguito del nuovo ciclo di tamponi effettuato, sono state riscontrate ulteriori 4 positività al Covid-19 tra i calciatori della Prima Squadra; i soggetti sono stati posti in isolamento domiciliare come previsto dal protocollo in vigore. Risultano invece negativizzati 3 calciatori e il membro dello staff tecnico precedentemente risultati positivi ai test effettuati durante la sosta natalizia. Al momento sono dunque 5 i casi di positività tra i calciatori della Prima Squadra.

I biancorossi torneranno in campo lunedì dopo la domenica di riposo concessa loro dallo staff tecnico; nei prossimi giorni, ai componenti del gruppo squadra in possesso dei requisiti idonei e che ancora non hanno provveduto individualmente, sarà somministrata la terza dose di vaccino".