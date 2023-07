Bari, il programma delle amichevoli estive 2023-2024

In attesa di conoscere novità ufficiali sul progetto tecnico da parte della società, il Bari ha comunicato le date e gli avversari delle amichevoli che la squadra giocherà nel ritiro di Roccaraso in programma dal 14 al 28 luglio.

I Galletti si ritroveranno nel capoluogo pugliese tra il 12 e il 13 luglio per sostenere visite mediche e test atletici, poi partiranno alla volta dell'Abruzzo. Le tre sfide amichevoli che giocherà il Bari (tutte sul terreno del Comunale di Roccaraso) saranno contro avversari di livello crescente: per primi i biancorossi affronteranno l'Asd Roccavivara (1a Categoria Molise) mercoledì 19 luglio. Domenica 23 luglio l'avversario sarà la Folgore Delfino Curi Pescara (Eccellenza Abruzzo), mentre venerdì 28 luglio ci sarà il test più probante contro la Juve Stabia (Serie C).

Amichevoli estive SSC Bari 23/24: il programma

Mercoledi 19 luglio ore 17:30, campo Comunale, Roccaraso

Bari-A.S.D. Roccavivara (1° Categoria Molise)

Domenica 23 luglio ore 17:30, campo Comunale, Roccaraso

Bari-Folgore Delfino Curi Pescara (Eccellenza Abruzzo)

Venerdì 28 luglio ore 17:30, campo Comunale, Roccaraso

Bari-Juve Stabia (Serie C)