Bari, anche Marras verso la Calabria: andrà al Cosenza

Mentre il mercato in entrata ancora stenta a decollare, prosegue l'opera di sfoltimento della rosa da parte di Ciro Polito. Il direttore sportivo del Bari nelle ultime ore pare aver definito l'accordo con il Cosenza per il prestito di Manuel Marras.

Il calciatore dovrebbe trasferirsi alla società calabrese che momentaneamente occupa l'ultimo posto in classifica in Serie B con la formula del prestito secco (il suo contratto però scade nel 2024). Contariamente alle prime voci che lo volevano pronto a tornare al Crotone con cui trascorse metà della passata stagione tra i cadetti, ma che ora milita in Serie C, Marras andrà a Cosenza e resterà in cadetteria. Il fantasista ligure, i cui rapporti col Bari sono precipitati a gennaio 2022 e che ha rifiutato tutte le destinazioni proposte in estate, era uno dei tre fuori lista insieme a Daniele Paponi (ceduto a titolo definitivo all'Imolese) e Manuel Scavone (per cui si sta cercando di trovare la quadra col Trento). Secondo quanto riporta Passione Bari - Radio Selene, anche Guillaume Gigliotti sarebbe in procinto di lasciare il Bari a titolo definitivo per trasferirsi al Crotone dove aveva già militato nella stagione 2019-2020.

Per quanto riguarda alcuni dei nomi fatti per puntellare l'organico a disposizione di Michele Mignani, circola con insistenza il nome di Mattia Valoti, centrocampista del Monza in grado di agire da mezz'ala e da trequartista. Nonostante le richieste non gli manchino (in B lo vuole il Modena, ma ci sono interessamenti anche dal Sudamerica) non dovrebbe muoversi a gennaio Ruben Botta, calciatore il cui contratto con il Bari scadrà in estate e che in questa stagione non è più un intoccabile nella squadra di Mignani.