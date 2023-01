Bari, D'Errico si trasferisce in prestito al Crotone

Altra operazione in uscita per il Bari che nelle ultime ore ha definito il passaggio in prestito di Andrea D'Errico al Crotone. Il centrocampista ex Monza in questa stagione aveva trovato poco spazio in biancorosso collezionando appena 10 presenze in campionato, tutte da subentrante.

La formula, stando a quanto si apprende dalla nota comparsa sul sito ufficiale dei galletti, è quella del prestito secco fino al termine della stagione. Col contratto in scadenza a giugno, è quasi certo che le strade del calciatore e del club si separeranno dopo la fine del campionato.

Ai calabresi, impegnati nel testa a testa per la promozione col Catanzaro nel Girone C di Serie C, interessano anche altre due pedine in uscita dai biancorossi, il difensore Emanuel Gigliotti e il fantasista Manuel Marras. L'altro fuori lista Manuel Scavone, invece, sta trattando la risoluzione del contratto e dovrebbe poi firmare con il Trento, anche lui in terza divisione.