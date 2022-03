Bari in campo con una maglia speciale nel derby con l'Andria

Girone C

Il Bari scenderà in campo con una maglia speciale in edizione limitata nel derby di domenica pomeriggio con la Fidelis Andria.

Dopo aver rilasciato alcuni teaser tra foto e video, i biancorossi hanno ufficializzato la collaborazione tra Robe di Kappa e LC23, brand di Gioia del Colle, per la realizzazione di una maglia speciale che verrà commercializzata da venerdì 25 marzo (la società comunicherà in seguito i canali di vendita). La maglia, si presenta a strisce verticali biancorosse, e negli inserti bianchi, sono visibili dei motivi, in effetto filigrana, che ricordano i tentacoli di un polipo, un chiaro rimando alla tradizione marittima della città di Bari.