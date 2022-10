Bari-Ascoli 0-2: Simic e Dionisi mandano a tappeto i biancorossi

Alla 9ª giornata di campionato crolla l'imbattibilità del Bari. I biancorossi sono stati sconfitti 0-2 in casa dall'Ascoli, vittorioso grazie alle reti realizzate nel finale di gara da Simic e Dionisi.

Nonostante la splendida cornice di pubblico, che ha visto accorrere sugli spalti oltre 31mila tifosi, lo spettacolo in campo non è stato dei migliori. L'Ascoli a differenza di altre squadre, ha concesso meno spazi, rendendo per nulla fluido il gioco dei biancorossi che peraltro hanno dovuto rinunciare a un equilibratore come Maiello poco prima del fischio d'inizio per un problema muscolare. Ne è venuta fuori una gara nervosa, con poche occasioni, e alla fine la squadra di Bucchi, che non vinceva dallo scorso 27 agosto in casa del Palermo, ha trovato l'episodio per sbloccarla al 79', raddoppiando poco prima della fine del secondo tempo.

Inutile fare drammi per un risultato negativo, arrivato dopo una lunga striscia di risultati utili e prestazioni soddisfacenti. Per Mignani e i suoi, prima della trasferta di sabato a Frosinone, ci sarà il match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia mercoledì 19 a Parma, una buona occasione per provare a cancellare le scorie di questo ko.

Bari-Ascoli: la cronaca

Una sola novità nella formazione del Bari, dove non c'è Maiello, fermato da un problema muscolare, al suo posto Benedetti, con Maita che va a fare il play. L'avvio di gara si contraddistingue per un lungo possesso palla dell'Ascoli, interrotto solo al 7' dal primo tentativo della gara, un sinistro dal limite dell'area che si spegne sul fondo non di molto. Al quarto d'ora di gioco giallo pesante per Di Cesare per un fallo su Dionisi: il capitano biancorosso era in diffida e salterà la sfida di Frosinone della decima giornata. Partita bloccata, entrambe le squadre sembrano aspettare un errore degli avversari come al 24' quando Cheddira sbaglia un disimpegno a metà campo ed Eramo, ex della sfida, calcia dalla distanza senza però inquadrare lo specchio. Buon break del Bari al 25': Bellomo riceve palla a sinistra, si accentra e calcia forte guadagnando un calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner calciato dallo stesso Bellomo, Vicari anticipa tutti di testa, il pallone però sfila alla sinistra dell'ex Guarna. Conclusione velleitaria di Gondo al 28' col pallone che termina ampiamente alto sopra la traversa. Ben più pericoloso il tentativo dello stesso Gondo al 39' su suggerimento di Donati, decisivo l'intervento di Caprile che si rifugia in corner. Sul finire del primo tempo, opportunità per il Bari che riesce ad arrivare al tiro con Antenucci dall'interno dell'area dopo un'azione insistita, il 7 biancorosso però colpisce male con l'esterno senza creare pericoli a Guarna.

Un cambio a testa dopo l'intervallo: Salcedo per Bellomo nel Bari, Caligara per l'ammonito Giovane nell'Ascoli. Partita nervosa con tanti ammoniti ad inizio ripresa. Mignani dopo un quarto d'ora si gioca una doppia sostituzione inserendo Terranova per l'ammonito Di Cesare e Botta per Antenucci, tra gli ospiti Adjapong rileva Donati. Al 66' l'Ascoli si porta in vantaggio con un gol di Dionisi sugli sviluppi di un calcio piazzato, richiamato al VAR, però, il direttore di gara Rutella annulla per un offside all'inizio dell'azione. Dopo lo spavento, Mignani prova la carta Ceter al posto di Cheddira, mentre Bucchi risponde con Lungoyi per Gondo. Il Bari non riesce a sfondare, allora Maita prova la soluzione dalla distanza, il suo sinistro da fuori al 74' però termina alto. Al 77' Mignani usa l'ultimo cambio inserendo D'Errico per l'ammonito Benedetti. Al 79' l'Ascoli passa in vantaggio e questa volta è tutto regolare: di Simic la rete che porta avanti i marchigiani, dopo un contrasto vinto con Vicari. All'89' l'Ascoli raddoppia con un grande assolo di Dionisi che scherza Vicari, punta la porta e infila Caprile con un destro implacabile.

Bari-Ascoli 0-2: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Vicari, Di Cesare (60' Terranova), Ricci; Benedetti (77' D'Errico), Maita, Folorunsho; Bellomo (46' Salcedo); Antenucci (60' Botta), Cheddira (69' Ceter). A disp.: Frattali, Mazzotta, Dorval, Zuzek, Mallamo, Cangiano, Scheidler. All. Mignani

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati (61' Adjapong), Collocolo, Giovane (46' Caligara), Eramo, Falasco; Gondo (70' Lungoyi), Dionisi. A disp.: Baumann, Bolletta, Tavcar, Adjapong, Giordano, Fontana, Franzolini, Palazzino, Bidaoui, Pedro Mendes. All. Bucchi

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Marchi - Saccenti

IV: Baratta

VAR: Maresca

AVAR: Miele G.

Marcatori: 79' Simic (A), 89' Dionisi (A)

Note - ammoniti Di Cesare (B), Giovane (A), Folorunsho (B), Eramo (A), Dionisi (A), Gondo (A), Benedetti (B), D'Errico (B). Espulso Gondo (A) non dal campo. Recupero: 2' pt, 6' st

Spettatori: 31.570 (7.651 abbonati, 204 tifosi ospiti).