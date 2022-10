Bari-Ascoli, le pagelle: giornata complicata per gli attaccanti, Vicari in difficoltà

Primo passo falso in stagione per il Bari, sconfitto 0-2 in casa dall'Ascoli. Non una bella prestazione da parte dei Galletti, rimasti imbrigliati nel gioco di posizione della formazione ascolana, che al contrario di altri avversari fin qui affrontati non ha concesso spazi.

Gli uomini di Bucchi con la loro tattica sono riusciti a irretire la squadra di Mignani, risultata meno efficace nelle ripartenze e hanno poi trovato il momento giusto per colpire, sfruttando una mischia e una ripartenza con i padroni di casa sbilanciati in avanti alla ricerca del pari.

Per i biancorossi non c'è stato né tempo, né modo di reagire. Diversi gli spunti da analizzare per trovare i motivi di una gara non all'altezza delle scorse, anche se il tempo a disposizione sarà poco perché mercoledì si torna in campo per i sedicesimi di Coppa Italia a Parma, e sabato si va a Frosinone per la 10ª di campionato.

I migliori Today

Caprile 6: Non ha responsabilità sulle reti dell'Ascoli, nelle altre occasioni invece è sempre presente.

Maita 6: Maiello, collaudato partner in mediana, non c'è e allora tocca a lui calarsi nei panni del regista, ruolo che interpreta con caratteristiche diverse rispetto al compagno, disputando comunque una buona prova.

Bellomo 6: Vederlo uscire dal campo dopo essere stato tra i più vivaci del primo tempo, pur senza creare occasioni clamorose, ha destato più di qualche perplessità.

I peggiori Today

Vicari 5,5: Per tre quarti di partita gioca una gara attenta, poi crolla nel finale, con responsbilità su entrambe le reti degli ospiti.

Folorunsho 5,5: Nelle altre prestazioni aveva impressionato per dinamismo e fisicità, contro i marchigiani, invece, è apparso meno efficace e coinvolto nel gioco.

Benedetti 5,5: Il forfait di Maiello gli concede un'opportunità da titolare, la sua prestazione, tuttavia, risulta abbastanza timida.

Cheddira 5: Stecca la prima partita da inizio stagione, proprio nel giorno in cui è stato premiato MVP di settembre. Merito dell'Ascoli che gli chiude ogni spazio, ma neanche lui è sembrato lo stesso delle precedenti uscite.

Antenucci 5,5: Una delle poche occasioni del Bari porta la sua firma, con un sinistro fuori di poco, oltre a quello però c'è poco altro. Esce per far posto a Botta dopo un quarto d'ora della ripresa.

Salcedo 5,5: Mignani lo manda in campo per disputare l'intera seconda frazione di gara, lui però risponde in maniera meno positiva rispetto alle precedenti uscite senza riuscire a rendersi mai pericoloso.

Mignani 5,5: L'infortunio di Maiello gli ha complicato i piani, ma l'impressione è che abbia letto meno bene la partita rispetto ad altre occasioni, senza riuscire a incidere coi cambi.

Bari-Ascoli 0-2: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile 6; Pucino 6, Vicari 5,5, Di Cesare 6 (60' Terranova 5,5), Ricci 5,5; Benedetti 5,5 (77' D'Errico 5,5), Maita 6, Folorunsho 5,5; Bellomo 6 (46' Salcedo 5,5); Antenucci 5,5 (60' Botta 5), Cheddira 5 (69' Ceter 5,5). A disp.: Frattali, Mazzotta, Dorval, Zuzek, Mallamo, Cangiano, Scheidler. All. Mignani 5,5.

ASCOLI (3-5-2): Guarna 6; Simic 7, Botteghin 6,5, Quaranta 6; Donati 6 (61' Adjapong 6), Collocolo 6, Giovane 6 (46' Caligara 6), Eramo 6,5, Falasco 6,5; Gondo 5,5 (70' Lungoyi 6), Dionisi 7. A disp.: Baumann, Bolletta, Tavcar, Adjapong, Giordano, Fontana, Franzolini, Palazzino, Bidaoui, Pedro Mendes. All. Bucchi 7.

Arbitro: Rutella di Enna 5,5

Assistenti: Marchi - Saccenti

IV: Baratta

VAR: Maresca

AVAR: Miele G.

Marcatori: 79' Simic (A), 89' Dionisi (A)

Note - ammoniti Di Cesare (B), Giovane (A), Folorunsho (B), Eramo (A), Dionisi (A), Gondo (A), Benedetti (B), D'Errico (B). Espulso Gondo (A) non dal campo. Recupero: 2' pt, 6' st

Spettatori: 31.570 (7.651 abbonati, 204 tifosi ospiti).