Bari-Ascoli 1-0, le pagelle: Sibilli altra perla, Dorval e Ricci non convincono

Bari alla seconda vittoria consecutiva, la prima in casa della stagione. Partita non bellissima al San Nicola ma biancorossi sicuramente più aggresivi e meno timorosi rispetto al passato, un merito che forse va anche attribuito al cambio di sistema di gioco. Alla fine la risolve un'altra prodezza di Sibilli che segna solo gol belli.

Bari-Ascoli, le pagelle dei biancorossi

Brenno 6,5: Intervento decisivo su Di Tacchio nel primo tempo sul risultato di 0-0. Risponde bene anche alle successive sollecitazioni.

Pucino 6: Si conferma utile con a sua esperienza nel modulo a tre. Non rischia praticamente nulla, quando può prova a impostare con lanci lunghi.

Vicari 6,5: In assenza di Di Cesare è lui a comandare la difesa biancorossa. Lo fa bene, concedendo poco e nulla.

Zuzek 6: Anche in questo caso lo slovacco disputa una partita senza infamia e senza lode, ma non esente dalle solite piccole imperfezioni che possono fare la differenza.

Dorval 5,5: Accompagna poco l'azione e non lo fa in maniera particolarmente incisiva. Meno arrembante rispetto al solito.

Acampora 5,5: Ci mette buona volontà ma sbaglia tanti appoggi ed è poco preciso anche quando prova la battuta a rete.

Koutsoupias 5,5: Meno brillante del solito, spesso in ritardo e impreciso nei passaggi. Dal 72' Maita 6: Scampolo di partita in cui prova anche a farsi vedere con un paio di conclusioni da fuori area.

Ricci 5,5: Tante imprecisioni in appoggio per il laterale mancino e qualche rischio di troppo sulla sua corsia. Dall'87' Frabotta: sv

Sibilli 7,5: Dimostra che il gol col Modena non è stato un exploit, ripete il coast to coast palla al piede. Dall'87' Bellomo: sv

Diaw 6: Non ha occasioni particolari ma svolge un buon lavoro nel tenere su la squadra creando apprensione alla difesa avversaria.

Nasti 6: Nel primo tempo ha poche occasioni per far male, nella ripresa riesce a ritagliarsi lo spazio per un tiro deviato in corner. Dal 72' Aramu 5,5: Ultimi 20' a disposizione per mettersi in mostra ma non riesce a incidere.

Marino 6: Vince la seconda partita di fila e coglie il primo successo stagionale in casa. Buono l'atteggiamento dei suoi che però devono migliorare nella manovra.

Bari-Ascoli 1-0: pagelle e tabellino

Bari (3-4-1-2): Brenno 6,5; Pucino 6, Vicari 6,5, Zuzek 6; Dorval 5,5, Acampora 5,5, Koutsoupias 6 (72' Maita 6), Ricci 5,5 (87' Frabotta sv); Sibilli 7,5 (87' Bellomo sv); Diaw 6, Nasti 6 (72' Aramu sv). A disp.: Pissardo, Matino, Achik, Astrologo, Faggi, Edjouma, Akpa-Chukwu, Morachioli. All. Marino

ASCOLI (4-4-2): Barosi 6; Bayeye 5,5, Bellusci 6,5 (57' Adjapong 5), Quaranta 6, Falasco 6; Caligara 5,5 (71' Gnahorè sv), Di Tacchio 5,5 (81' Manzari sv), Giovane 6 (71' Milanese 6), Falzerano 6,5; Nestorovski 6, Rodriguez 5,5 (57' Mendes 5,5) A disp.: Bolletta, Alato, Haveri, Millico, D'Uffizi, Masini, Rossi. All. Viali 5,5

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Raspollini – Cipriani

IV: Luongo

VAR: Paterna

AVAR: Cosso

Marcatori: 80' Sibilli (B)

Note - ammoniti 14' Vicari (B), 37' Ricci (B), 43' Di Tacchio (A), 51' Giovane (A), 54' Acampora (B), 90'+1 Milanese (A), 90'+7 Adjapong (A). Recupero: 4', 6'

Spettatori: 16.011 (8.809 abbonati, 363 tifosi ospiti)