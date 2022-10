Bari-Ascoli: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il ritorno in campo del Bari, a distanza di una settimana dalla trasferta vincente contro il Venezia, è previsto oggi pomeriggio alle 16:15 al San Nicola contro l'Ascoli.

Per la 9ª giornata del campionato di Serie B, i biancorossi - ancora imbattuti e momentaneamente in vetta con Reggina e Frosinone a quota 18 - dovranno vedersela contro una squadra che ha la metà dei punti e non vince da cinque partite (cioè dal successo esterno col Palermo dello scorso 27 agosto).

Prima del fischio d'inizio di un match che vedrà allo stadio oltre 25mila tifosi (cancelli aperti 3 ore prima dell'inizio) ci sarà la premiazione della Lega B per Walid Cheddira, capocannoniere del campionato cadetto con 8 reti, insignito del titolo di MVP di settembre. Dirigerà l'incontro il signor Daniele Rutella di Enna, che ha già arbitrato i Galletti in 5 occasioni con un bilancio di 4 vittorie e 1 pari.

Bari-Ascoli: i precedenti

Tra Bari e Ascoli esistono in totale 47 precedenti tenendo conto di tutte le competizioni. Nel testa a testa sono di poco in avanti i marchigiani, vincitori in 17 incontri, mentre le vittorie dei Galletti sono 13 e le gare finite in parità 17. Restringendo il bilancio alle partite in casa dei pugliesi, 8 le vittorie biancorosse, 8 i pareggi e 6 successi bianconeri.

L'ultimo precedente in casa con l'Ascoli, risalente al campionato di Serie B 2017-2018, terminò 3-0 per il Bari con i gol di Galano, l'autorete di Mogos e il sigillo finale di Floro Flores.

Come arriva il Bari

Tutti disponibili per Michele Mignani che avrà la possibilità di schierare il suo undici migliore. Nel 4-3-1-2 del tecnico genovese, oltre a Caprile tra i pali, dovrebbero trovare spazio Pucino, Vicari, Di Cesare e Ricci. A centrocampo non dovrebbero esserci novità con Maita, Maiello e Folorunsho che appaiono inamovibili. Sulla trequarti Bellomo è ancora in vantaggio su Botta, mentre l'attacco è tutto di Cheddira e Antenucci, rispettivamente primo e secondo nella classifica dei marcatori del campionato di Serie B.

Come arriva l'Ascoli

Per la trasferta del San Nicola, il tecnico ascolano Christian Bucchi dovrà fare a meno di ben 7 elementi: non saranno a disposizione lo squalificato Bellusci e gli infortunati Leali (comunque a seguito della squadra), Gnahorè, Salvi, Ciciretti, Buchel e Falzerano. In porta ci sarà l'ex Guarna, mentre il 3-5-2 dovrebbe svilupparsi con Simic, Botteghin e Quaranta in difesa; Donati e Falasco ad agire da quinti, con Collocolo, Giovane e l'ex Eramo a centrocampo, mentre la coppia d'attacco dovrebbe essere composta da Gondo e Dionisi.

Bari-Ascoli: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Vicari, Di Cesare, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Bellomo; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

ASCOLI (3-5-2): Guarna; Simic, Botteghin, Quaranta; Donati, Collocolo, Giovane, Eramo, Falasco; Gondo, Dionisi. All. Bucchi

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Marchi - Saccenti

IV: Baratta

VAR: Maresca

AVAR: Miele G.

Bari-Ascoli: dove vederla in tv e streaming