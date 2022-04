Bari-Avellino 1-0: una prodezza di Maita manda al tappeto gli irpini

Serie C Girone C

Bellissima vittoria per il Bari nel match casalingo contro l'Avellino: 1-0 il punteggio del big match del San Nicola, decisiva la splendida rete siglata da Mattia Maita a pochi minuti dalla conclusione del primo tempo.

Tanto è bastato alla squadra di Mignani per avere la meglio sugli irpini che però non hanno mai moillato cercando a più riprese di trovare il gol del pari. Tanto nervosismo in campo, con un paio di mischie che si sono accesse alla fine del primo e del secondo tempo. Grande gioia per i 22mila supporter biancorossi che festeggiano il ventiduesimo successo stagionale. Nel prossimo turno, in programma sabato 16 aprile, i biancorossi, primi e già promossi e ora a quota 74 punti, saranno impegnati sul campo del Taranto per il derby.

Bari-Avellino: la cronaca

Diverse novità di formazione nel Bari: a destra c'è Belli, mentre al centro si ricompone la coppia Terranova-Di Cesare. Novità anche a centrocampo, dove Scavone prende il posto di D'Errico, e in attacco, con Mallamo alle spalle di Antenucci e Simeri.

Prova a partire con aggressività l'Avellino, al 4' al tiro con Mignanelli, murato dalla difesa biancorossa. All'8' annullato un gol al Bari: Simeri, segna di testa sul cross perfetto di Maiello, ma il direttore di gara Maggio annulla per un fallo in attacco. Gli ospiti provano a incunearsi nella difesa biancorossa con delle palle filtranti alla ricerca di Di Gaudio, Terranova e Di Cesare, tuttavia, pur con qualche apprensione, riescono a fare buona guardia. Al 24' è Mallamo a provare la percussione palla al piede in area di rigore, il biancorosso viene ostacolato ma riesce ugualmente a calciare senza però inquadrare lo specchio. Al 32' si fa vivo l'Avellino con un sinistro di Murano, appena dentro l'area del Bari, il tiro però si perde alto sopra la traversa. Il punteggio si sblocca a favore dei galletti al 39': autore del gol è Maita con uno splendido destro a volo dopo aver controllato di petto dopo una corta respinta della difesa irpina sul calcio piazzato dalla trequarti di Maiello. Pezzo di bravura del centrocampista biancorosso, alla seconda realizzazione stagionale dopo quella nel derby d'andata col Foggia. Finale di primo tempo nervoso, dopo un fallo di Maita su Kragl punito col giallo. Polemiche anche dopo il doppio fischio, con i giocatori dell'Avellino infastiditi dall'esultanza col trenino del Bari e conseguente capannello prima di rientrare negli spogliatoi.

Sostituzioni per entrambe le compagini durante l'intervallo: Mignani rimpiazza l'ammonito Maita con Bianco, Gautieri ne cambia tre inserendo Plescia, Tito e Carriero per Murano, Mignanelli e Kragl. Proprio il nuovo entrato Carriero in avvio di ripresa è protagonista di un tiro che finisce fuori di poco alla destra di Frattali. Dall'altra parte risponde il Bari al 57', con un'azione sfumata sull'asse Simeri-Antenucci. Doppio cambio al 63' per i galletti: dentro Misuraca e Citro per Scavone e Antenucci. Proteste avellinesi al 68' per un presunto contatto tra Kanoute e Frattali, il pallone però era già uscito. Il duello tra i due si rinnova al 72': decisivo il salvataggio del portiere biancorosso sul colpo di testa dell'attaccante nato da azione da corner. A 15' dal 90' D'Errico prende il posto dell'infaticabile Mallamo. All'80' Cheddira rileva Simeri. Citro prova ad approfittare di un errato disimpegno della difesa biancoverde e a sorprendere Forte fuori dai pali dalla lunghissima distanza ma il suo tiro termina largo non di molto. Brivido all'87' con Kanoute ancora una volta pericolosissimo: fuga sull'out sinistro e tiro, Frattali ripara in corner. Riesplode il nervosismo nel finale con una rissa che si accende durante i 5' di recupero. Espulsi Gautieri e Pane non dal campo. Vince il Bari, 1-0.

Bari-Avellino 1-0: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Frattali; Belli, Terranova, Di Cesare, Ricci; Maita (46' Bianco), Maiello, Scavone (63' Misuraca); Mallamo (75' D'Errico); Simeri (80' Cheddira), Antenucci (63' Citro). A disp.: Polverino, Plitko, Gigliotti, Celiento, D’Errico, Galano, Misuraca, Mazzotta, Paponi. All. Mignani

AVELLINO (3-5-2): Forte; Bove, Scognamiglio, Silvestri; Ciancio, De Francesco (81' Micovschi), Aloi, Kragl (46' Carriero), Mignanelli (46' Tito); Murano (46' Plescia), Di Gaudio (66' Kanoute). A disp.: Pane, Petrone, Rizzo, Chiti, Mastalli, Dossena, Matera. All. Gautieri

Arbitro: Maggio di Lodi

Assistenti: Maninetti - Giorgi

IV: Torreggiani

Marcatori: 39' Maita (B)

Note - ammoniti: Di Cesare, Maita, Terranova (B), Carriero, Scognamiglio, Silvestri (A). Espulsi Pane e Gautieri (A) non dal campo. Recupero: - pt, 5' st. Spettatori: 22.376 (21.946 paganti, 430 abbonati, 373 tifosi ospiti).