Bari-Benevento 2-0, le pagelle: Antenucci trascinatore, Morachioli cambia il match. Bentornato Folo

Il Bari ha colto un importante successo battendo il Benevento al San Nicola. Una vittoria che ha riportato la squadra di Mignani al terzo posto in classifica da sola, in vista dello scontro diretto in casa del Südtirol. La squadra biancorossa non aveva iniziato bene, ma gli episodi e le conseguenti intuizioni del tecnico hanno fatto sì che il risultato volgesse a favore, grazie alle reti di Antenucci su rigore e del ritrovato Folorunsho.

I migliori Today

Antenucci 7,5: Passa il primo tempo un po' in ombra, sale in cattedra nella ripresa. Trasforma il rigore con freddezza e propizia il raddoppio facendo espellere Viviani e conquistando la punizione del 2-0.

Folorunsho 7: Torna in campo con una voglia matta. Sfiora il gol appena entrato, poi timbra segnando su punizione. Quanto è mancato.

Morachioli 6,5: Grande ingresso per l'ex Renate, lanciato dal 1' della ripresa per scardinare la roccaforte sannita. Dai suoi piedi nasce l'azione che porta al rigore con cui il Bari va in vantaggio. Per ora è un'arma a gara in corso ma c'è sempre più curiosità di vederlo all'opera con più continuità.

Di Cesare 6,5: Il Benevento pressa molto ma conclude poco. In una delle situazioni più pericolose il capitano è bravissimo a oscurare Pettinari.

Bellomo 6,5: Mignani lo preferisce a Botta, lui ripaga con giocate pulite e utili. Esce a 15' dalla fine coi crampi.

Mignani 7: Come sottolineato da Polito dopo il triplice fischio ha il grande merito di rivedere i suoi piani cambiando modulo con l'ingresso di Morachioli a inizio secondo tempo.

I peggiori Today

Cheddira 5,5: Non è in un momento di forma brillante, è innegabile. Lo dimostrano anche un paio di occasioni sciupate. Nonostante tutto, anche in una giornata non positiva, incide conquistando il rigore che vale l'1-0.

Maita 5,5: Sembra meno preciso del solito. Esce per una contestata ammonizione per simulazione. Grazie a quel giallo però Mignani passa al 4-4-2, con cui dà una svolta alla gara.

Bari-Benevento 2-0: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile 6; Pucino 6,5, Di Cesare 6,5, Vicari 6 (76' Zuzek sv), Mazzotta 6,5; Maita 5,5 (46' Morachioli 7), Maiello 6, Benedetti 6,5; Bellomo 6,5 (76' Molina sv); Antenucci 7,5 (89' Matino sv), Cheddira 5,5 (66' Folorunsho 7). A disp.: Frattali, Esposito, Botta, Scheidler, Ceter, Ricci, Dorval. All. Mignani 6,5

BENEVENTO (3-5-2): Paleari 6; Letizia 5,5, Veseli 5,5, Tosca 5; Improta 5, Tello 5 (76' Kubica sv), Viviani 4,5, Acampora 5, Foulon 5; Carfora 6 (70' Karic), Pettinari 5,5 (66' Simy sv). A disp.: Manfredini, Lucatelli, Farias, Jureskin, Glik, La Gumina, Schiattarella, Ciano, Koutsoupias. All. Stellone

Arbitro: Piccinini di Forlì

Assistenti: Meli - Cipriani

IV: Pirrotta

VAR: Abisso

AVAR: Alassio

Marcatori: 56' rig. Antenucci (BA), 71' Folorunsho (BA)

Note - ammoniti Acampora (BE), Maita (BA), Letizia (BE), Tello (BE), Veseli (BE). Espulsi Acampora (BE) al 38' e Viviani (BE) al 69', entrambi per doppia ammonizione. Recupero: 2', 5'

Spettatori: 21.082 (7.651 abbonati, 494 tifosi ospiti)