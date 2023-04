Bari-Benevento: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

La sosta è finita, tutto è pronto per l'avvincente finale di campionato della Serie B, con le ultime 8 partite della stagione regolare. Il Bari ricomincia davanti al pubblico di casa, ospitando il Benevento nel match delle 16:15.

Il 31° turno del torneo cadetto, si è aperto ieri sera con la vittoria del Genoa in casa contro la Reggina. Un risultato che impone la vittoria anche ai biancorossi, diventati quarti dopo la sconfitta di Terni e ora a -9 dal secondo posto dei liguri e a -1 dal Südtirol che alle 14 farà visita al Cagliari.

Se la passa decisamente peggio il Benevento, oggi guidato dall'ex Roberto Stellone, succeduto a Fabio Cannavaro che a sua volta aveva rilevato la panchina di Fabio Caserta. La compagine sannita, costruita sicuramente per ambire ad altri obiettivi, occupa il terzultimo posto in classifica con 29 punti e non vince in campionato dal 18 febbraio scorso, in casa col Brescia.

Sulla carta sembrerebbe un match alla portata per i biancorossi, che però in casa hanno faticato più del dovuto, e che come ha ribadito alla vigilia Mignani, devono assolutamente migliorare questo dato se vogliono rimanere attaccati al treno di testa e giocarsi al meglio le carte per la promozione. Dirigerà la sfida il signor Marco Piccinini della sezione di Forlì, con cui il Bari vanta 3 precedenti a favore (2 vittorie e 1 pareggio). Col fischietto romagnolo ci saranno gli assistenti Meli e Cipriani, mentre il quarto uomo sarà Pirrotta. Al monitor ci saranno Abisso (VAR) e Alassio (AVAR).

Bari-Benevento: i precedenti

In totale sono 15 i precedenti ufficiali tra Galletti e Streghe. Nel testa a testa sono avanti i pugliesi con 5 vittorie contro i soli 2 successi dei campani, mentre 8 partite sono finite in parità. In questo campionato le due squadre si sono già affrontate al Vigorito alla 12ª giornata nel match finito 1-1 (gol dell'ex Improta e Cheddira). L'ultimo Bari-Benevento al San Nicola (24 settembre 2016), invece, evoca ricordi spiacevoli visto che i padroni di casa, allora guidati da Roberto Stellone, furono piegati 0-4 dalla formazione sannita (gol di Ceravolo, Buzzegoli, Ciciretti e dell'ex Jakimovski).

Come arriva il Bari

Per la ripresa del campionato Mignani recupera Folorunsho e Ceter, oltre a ritrovare, di rientro dalla squalifica, Di Cesare e Maiello. Assente invece Benali, fermatosi per un affaticamento muscolare e indisponibile come Bosisio e Galano. L'allenatore biancorosso dovrebbe schierare i suoi col consueto 4-3-1-2: Pucino, Di Cesare, Vicari e Mazzotta davanti a Caprile, poi il centrocampo con Maita e Benedetti a fianco di Maiello, Botta (o Bellomo) sulla trequarti alle spalle di Cheddira e Antenucci.

Come arriva il Benevento

Stellone deve rinunciare agli infortunati El Kaouakibi, Capellini e Vokic, oltre agli squalificati Leverbe e Pastina. In conferenza stampa il tecnico dei sanniti ha annunciato buona parte della formazione senza però indicare il modulo che potrebbe essere il 4-3-1-2, così come il 3-4-1-2.

Bari-Benevento: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Botta; Cheddira, Antenucci. All. Mignani

BENEVENTO (4-4-2): Paleari; Letizia, Veseli, Tosca, Foulon; Improta, Acampora, Viviani, Tello; Carfora, Pettinari. All. Stellone

Arbitro: Piccinini di Forlì

Assistenti: Meli - Cipriani

IV: Pirrotta

VAR: Abisso

AVAR: Alassio

Bari-Benevento: dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Bari e Benevento, valevole per la 31ª giornata di Serie B 2022-2023, in programma alle 16:15 al San Nicola, potrà essere vista in streaming su Dazn, mentre in tv sarà visibile su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 252). La partita sarà visibile anche per gli utenti di Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.