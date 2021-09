Bari, il punto verso Messina: tre giornate a Bianco. Infortunio Di Gennaro: escluse lesioni

Il club biancorosso si prepara alla trasferta del secondo turno infrasettimanale della stagione, valevole per la sesta giornata del campionato di Serie C. Stangata per il centrocampista espulso contro la Paganese, mentre per il regista sono esclusi infortuni gravi