Bari-Brescia 2-0, le pagelle: Sibilli e Di Cesare si confermano trascinatori. Bene Acampora

Missione parzialmente compiuta per il Bari che doveva vincere e ha vinto contro il Brescia assicurandosi un posto ai play-out. Contro un avversario non irresistibile (già qualificato ai play-off, e indebolito da un virus che ha colpito la squadra come rivelato nel post gara da Maran), i biancorossi hanno messo in campo una prestazione determinata, riuscendo a sbloccare la partita a metà del primo tempo con Sibilli e a raddoppiare nella ripresa con l'eterno Di Cesare. Da questa prestazione bisognerà ripartire nel doppio confronto con la Ternana che vale la permanenza in Serie B.

Bari-Brescia 2-0: le pagelle dei biancorossi

Pissardo 6: Attento sull'unica conclusione nello specchio di Galazzi. Nella ripresa dice grazie alla traversa sul colpo di testa di Olzer.

Pucino 6: Raramente si sgancia per arrivare sul fondo, ma disputa una gara attenta difensivamente.

Di Cesare 7: Aggettivi finiti da un pezzo per descrivere il capitano, che oltre a ringhiare su ogni pallone che arriva nei suoi pressi, segna il gol della sicurezza dimostrandosi ancora una volta il vero attaccante del Bari.

Vicari 6: Partita senza clamorose sbavature, ad eccezione di quando si fa anticipare da Olzer sul colpo di testa che sbatte sulla traversa.

Ricci 6: Più dinamico rispetto a Pucino, arriva spesso sul fondo pur non essendo sempre preciso. Rischia poco difensivamente.

Maiello 7: Ritorno importante dal 1' per il regista di Acerra che oltre a far valere la propria esperienza serve a Di Cesare il pallone del raddoppio.

Benali 6,5: Gara generosa e determinata del centrale libico, prezioso sia in fase d'interdizione che nella circolazione del pallone.

Achik 6: Prova a scaldare le mani a Lezzerini con un sinistro che viene respinto. Dal 69' Dorval 6: Entra per portare nuova linfa sulla corsia destra.

Acampora 6: Titolare per la seconda partita di fila, fa un buon lavoro quando ha il pallone tra i piedi e quando può dà una mano in fase di ripiego. Dal 62' Bellomo 6: Torna a disposizione dopo i due turni di stop, aiuta a gestire il risultato.

Sibilli 7: Apre le marcature con un po' di fortuna grazie a un pallone letto male da Lezzerini. La sua rete sblocca definitivamente i suoi, che avevano approcciato bene. Appena ha spazio prova la conclusione (prende anche un palo) o cerca d'ispirare i compagni. Dall'84' Colangiuli: sv

Nasti 6: Propizia il gol del vantaggio pur senza riuscire a deviare andando ad attaccare il pallone di Sibilli per l'1-0 e trae in inganno Papetti e Lezzerini. Dal 69' Puscas 5,5: Entra ma non riesce a incidere, dando sempre l'impressione di essere appesantito.

Bari-Brescia 2-0: voti e tabellino

BARI (4-2-3-1): Pissardo 6; Pucino 6, Di Cesare 7, Vicari 6, Ricci 6; Benali 6,5, Maiello 7 (84' Lulic sv); Achik 6 (69' Dorval 6), Acampora 6 (62' Bellomo), Sibilli 7 (84' Colangiuli sv); Nasti 6 (69' Puscas 5,5). A disp.: Pellegrini, Maita, Matino, Zuzek, Zanaboni, Aramu, Kallon. All. F. Giampaolo 6,5

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini 5; Dickmann 6, Bisoli 6, Papetti 5,5 (83' Cartano sv), Huard 5,5; Bertagnoli 5,5 (75' Olzer 6), Van De Loi 5,5, Besaggio 5,5; Bjarnason 5,5 (90'+4 Nuamah sv), Galazzi 6; Bianchi 5 (83' Fogliata sv). A disp.: Andreacci, Paghera, Cistana, Jallow,, Ferro, Baldini, Ghidini. All. Maran 5,5

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Raspollini – Barone

IV: Marotta

VAR: Meraviglia

AVAR: Longo S.

Marcatori: 26' Sibilli (B), 58' Di Cesare (B)

Note - ammoniti 38' Maran (B) non dal campo, 78' Dorval (B). Recupero: 1', 4'

Spettatori: 21.732 (8.809 abbonati; 251 tifosi ospiti)