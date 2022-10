Bari-Brescia: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Scontro d'alta classifica al San Nicola tra il Bari e il Brescia. Alle 14:00 i biancorossi, quarti in classifica con 12 punti, ospiteranno i lombardi, primi a pari punti con la Reggina a quota 15.

Entrambe le squadre, prima della sosta, provengono da strisce di risultati utili di tutto rispetto: i Galletti sono l'unica squadra ancora imbattuta del campionato, e sono reduci da due vittorie esterne di fila contro Cosenza e Cagliari, le Rondinelle, invece, provengono da un poker di vittorie consecutive, l'ultima delle quali in casa col Benevento.

Tanta curiosità per sapere come andrà a finire la sfida tra Michele Mignani e il collega spagnolo Pep Clotet, due tecnici con diverse somiglianze dal punto di vista tecnico-tattico. Interessante anche capire come sarà la ripresa per due squadre che prima della sosta di due settimane per gli impegni delle nazionali stavano facendo benissimo.

Bari-Brescia: i precedenti

Tra Bari e Brescia esistono 83 precedenti tenendo conto di tutte le competizioni ufficiali. Nel testa a testa sono in vantaggio i biancorossi, vincitori in 29 occasioni contro i 20 successi dei lombardi, 34 confronti, invece, sono terminati in parità. Se si prendono in esame soltanto le 41 partite casalinghe, lo score è ancora più netto con 21 successi dei Galletti, 14 pareggi e solo 6 vittorie delle Rondinelle.

L'ultimo precedente tra le due squadre, risalente al campionato di Serie B 2017-2018, evoca bei ricordi al Bari che al San Nicola il 24 marzo 2018 si impose 3-0 con le reti di Improta, Nené e Cissé. All'andata, al Rigamonti, invece, c'era stato il successo dei padroni di casa, vincitori 2-1 con il gol di Caracciolo e l'autorete di Capradossi che vanificò il momentaneo pari di Galano.

Come arriva il Bari

Tra le fila biancorosse l'unico indisponibile è lo squalificato Pucino. Regolarmente a disposizione Caprile e Cheddira, entrambi al ritorno dagli impegni con le nazionali. Ancora fuori per scelta tecnica Galano e Gigliotti. Davanti a Caprile, la linea difensiva dovrebbe essere composta da Zuzek, favorito su Dorval e Bosisio per sostituire Pucino, poi Vicari, Di Cesare e Ricci. A centrocampo Maiello in regia sarà affiancato da Maita e Folorunsho, mentre in avanti, Botta dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Bellomo per agire dietro le due punte che saranno gli inamovibili Antenucci e Cheddira.

Come arriva il Brescia

Per la trasferta del San Nicola, Pep Clotet ha convocato 19 giocatori. Oltre all'infortunato di lungo corso Cistana, a Bari mancheranno Nuamah, Pace e Viviani, mentre tornano a disposizione Huard e van de Looi. La porta verrà difesa da Lezzerini, mentre in difesa dovrebbero esserci Karacic, Papetti, Adorni e Mangraviti. I tre di centrocampo saranno probabilmente Bisoli, Labojko e Bertagnoli, mentre Moreo e Benali dovrebbero muoversi alle spalle di Ayé.

Bari-Brescia: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Zuzek, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Folorunsho; Botta; Cheddira, Antenucci. All. Mignani

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Karacic, Papetti, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Labojko, Bertagnoli; Moreo, Benali; Ayé. All. Clotet

Arbitro: Feliciani di Teramo

Assistenti: Scarpa - Cortese

IV: Cavaliere

VAR: Piccinini

AVAR: Fiore

Bari-Brescia: dove vederla in tv e in streaming

La partita della 7ª giornata di Serie B tra Bari e Brescia verrà trasmessa in diretta su DAZN e su Sky Sport (canale 253), oltre che sull'app SkyGO e NOW. Il match sarà visibile in streaming anche su Helbiz Live, e OneFootball, in modalità pay-per-view.