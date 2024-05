Bari-Brescia: probabili formazioni e dove vederla in tv

Ultima giornata di Serie B da brividi per il Bari, atteso dalla delicatissima partita interna contro il Brescia in programma venerdì 10 maggio alle 20:30 al San Nicola.

Per sperare ancora nella salvezza, non più raggiungibile in maniera diretta ma solo attraverso i play-out, i biancorossi hanno a disposizione un solo risultato nell'ultimo atto della stagione regolare contro le Rondinelle: la vittoria. In caso contrario, il loro destino sarà legato al risultato dell'Ascoli, squadra che ha 38 punti come i Galletti: qualunque risultato peggiore di quello dei marchigiani condannerebbe alla retrocessione la squadra allenata da Federico Giampaolo.

Tra tutte le squadre che proveranno ad evitare la discesa in C Il Bari ha l'impegno più difficile, considerando che il Brescia, già ai play-off, verrà al San Nicola per provare ad acciuffare il sesto posto. Negli altri due campi che interessano ai biancorossi, invece, l'Ascoli ospiterà il Pisa tagliato fuori dalla lotta per rientrare tra le prime otto, e la Ternana andrà sul campo della FeralpiSalò già retrocessa. Lo Spezia, invece, ospiterà il Venezia ancora in corsa per la promozione diretta.

In casa biancorossa la tensione è alta e ancora una volta nessuno ha parlato prima della partita. L'aria è pesante non solo intorno alla squadra, ma anche nei confronti alla società: il livello di attenzione da parte delle forze dell'ordine si è alzato ulteriormente dopo l'aggressione a Ciro Polito nel post di Cittadella-Bari e il presidente Luigi De Laurentiis sarà sotto scorta. Allo stadio nonostante lo scoramento e l'incredulità dell'ambiente per la piega presa dalla stagione ci saranno almeno 14mila tifosi del Bari in virtù dei 5mila biglietti venduti e dei quasi 9mila abbonati.

Il ponte Adriatico si illumina di rosso: a Bari la torciata degli ultras per San Nicola

Come arriva il Bari

Per la partita decisiva per evitare la retrocessione diretta, Federico Giampaolo potrà contare sia su Di Cesare che su Maita, entrambi usciti anzitempo durante la gara il Cittadella. Tornerà a disposizione anche Bellomo dopo aver scontato due turni di squalifica. Out Edjouma e Diaw. Tra i pali fiducia a Pissardo, in difesa probabile l'impiego di Pucino, Di Cesare, Vicari e Ricci. A centrocampo tutto dipenderà da Maita: se sarà della partita verrà schierato accanto a Benali e Lulic, altrimenti al suo posto potrebbe essere schierato Acampora, che idealmente dovrebbe essere riproposto alle spalle di Sibilli e Nasti (in quel caso Sibilli agirebbe da trequartista con un altro partner d'attacco per Nasti).

Come arriva il Brescia

Rolando Maran non avrà a disposizione Borrelli e dovrà valutare attentamente se impiegare i numerosi diffidati (Cistana, Jallow, Papetti, Paghera) rischiando di perderli per l'andata dei play-off. Il solo che dovrebbe essere rischiato è Papetti, al quale potrebbe essere affiancato Bisoli in posizione più arretrata, con Dickmann e Huard terzini. A centrocampo van de Looi in regia affiancatO da Bertagnoli e Besaggio, poi Galazzi e Bjarnason alle spalle dell'unica punta Bianchi.

Bari-Brescia: probabili formazioni

BARI (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali, Lulic; Acampora; Sibilli, Nasti. All. F. Giampaolo

BRESCIA (4-2-3-1): Lezzerini; Dickmann, Bisoli, Papetti, Huard; Bertagnoli, van de Looi, Besaggio; Galazzi, Bjarnason; Bianchi. All. Maran

Arbitro: Colombo di Como

Assistenti: Raspollini – Barone

IV: Marotta

VAR: Meraviglia

AVAR: Longo S.

Bari-Brescia: i precedenti

In 86 precedenti ufficiali tra Bari e Brescia il maggior numero di vittorie appartiene ai biancorossi che vantano 31 successi contro i 21 delle Rondinelle, mentre 34 incontri sono finiti in parità. In 42 partite in casa del Bari 21 successi biancorossi, 14 pareggi e 7 vittorie del Brescia.

In questo campionato il Bari ha battuto il Brescia in trasferta vincendo 1-2 al Rigamonti il 29 ottobre 2023. Furono i lombardi a passare in vantaggio all'11' con un rigore di Moncini, Diaw pareggiò al 58' e Vicari al 76' siglò la rete della vittoria.

L'ultima volta che le due squadre si sono affrontate al San Nicola risale alla stagione 2022-2023. Era il 1° ottobre 2022, correva la 7ª giornata e il Bari vinse 6-2 (gol di Folorunsho, Bellomo, Antenucci, Scheidler e doppietta di Cheddira, per gli ospiti reti di Olzer e Moreo).

Bari-Brescia: dove vederla in tv e in streaming

Bari-Brescia della 38ª giornata di Serie B verrà trasmessa in in tv su Sky Sport (canale 257) e in streaming da Dazn e Now.