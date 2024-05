Bari, gli scenari dell'ultima giornata di B: play-out o retrocessione diretta in Serie C

Mancano appena 90 minuti alla conclusione della stagione regolare di Serie B. Il campionato 2023-2024 vinto dal Parma volge al termine e per il Bari, qualunque sia il finale, sarà stata un'annata disastrosa, in cui si è passati dall'euforia per la promozione in A sfiorata la scorsa stagione allo spauracchio della retrocessione in Serie C.

Con una sola partita a disposizione per determinare il proprio destino, i biancorossi scenderanno in campo in casa venerdì 10 maggio alle 20:30 contro il Brescia (che verrà al San Nicola a giocarsi il sesto posto), condannati a vincere (cosa che non fanno dal 17 febbraio scorso in casa con la FeralpiSalò, ben dodici giornate fa).

Soltanto con una vittoria, infatti, il Bari avrebbe la certezza di poter giocare lo spareggio per rimanere in Serie B. In caso contrario, il destino dei Galletti dipenderebbe dai risultati delle concorrenti salvezza.

Bari, play-out o retrocessione diretta? Tutte le combinazioni

Dopo il pari di Cittadella dello scorso turno il Bari non può più raggiungere la salvezza diretta in quanto, se arrivasse a 41 punti con lo Spezia sarebbe in svantaggio negli scontri diretti. I biancorossi potrebbero disputare i play-out da quintultimi qualora arrivassero a quota 41 con Spezia, Ternana e Ascoli (o solo una delle due).

Per evitare la retrocessione diretta e accedere ai play-out il Bari deve vincere contro il Brescia oppure ottenere lo stesso risultato dell'Ascoli impegnato in casa contro il Pisa, in virtù del vantaggio negli scontri diretti coi marchigiani.

Nel caso in cui il Bari riesca a battere il Brescia, parteciperebbe ai play-out da quintultima soltanto nel caso in cui la Ternana dovesse perdere o pareggiare contro la FeralpiSalò. In caso contrario i Galletti andrebbero ai play-out da quartultimi, giocando l'andata in casa e il ritorno in trasferta.

I play-out non verrebbero disputati soltanto nel caso in cui Ascoli e Bari perdessero e Ternana e Spezia vincessero, poiché a quel punto si avrebbe un divario di cinque punti tra la quartultima e la quintultima.

Date e regolamento play-out Serie B 2023-2024

I play-out verranno disputati in gara di andata (il 16 maggio alle 20:30 in casa della quartultima) e ritorno (23 maggio alle 20:30 in casa della quintultima). In caso di parità al termine delle due partite, da regolamento, si salverà la quintultima in classifica (la migliore nella stagione regolare). I tempi supplementari ed eventualmente i rigori vengono disputati esclusivamente se la sedicesima e la diciassettesima in classifica hanno chiuso la stagione regolare con gli stessi punti.