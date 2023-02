Bari-Cagliari 1-1: Antenucci nei minuti di recupero evita il ko ai biancorossi

Il Bari è riuscito ad evitare la sconfitta pareggiando al 91' contro il Cagliari al San Nicola, nel match della 25ª giornata di Serie B.

Per i biancorossi, colpiti a freddo dopo soli 90 secondi da da Lapadula, favorito da un pasticcio difensivo di Vicari e Caprile, è stato provvidenziale il calcio di rigore trsformato da Mirco Antenucci al 91'. Con il pareggio, infatti, il Bari resta al terzo posto in classifica, momentaneamente a -2 dal Genoa, che giocherà domenica pomeriggio sul campo del Modena. Nel prossimo turno la squadra di Mignani farà invece visita al Brescia, penultimo in classifica e reduce da una lunga serie di sconfitte.

Bari-Cagliari: la cronaca

Una sola novità nella formazione di Mignani, con Benali che prende il posto di Benedetti nei tre di centrocampo. Partenza ad handicap per i biancorossi, in svantaggio dopo un minuto: cross dalla sinistra di Mancosu verso il centro dell'area, Vicari e Caprile non riescono a intervenire e per Lapadula è uno scherzo insaccare di testa. All'8' primo tentativo del Bari con un piazzato di Botta che sorvola di poco la traversa. Al 17' ci riprova il Cagliari sugli sviluppi di un calcio d'angolo con Luvumbo che va al tiro dall'interno dell'area ma viene chiuso da Cheddira. I biancorossi fanno girare il pallone lentamente favorendo il gioco in ripartenza dei rossoblù, molto ben disposti in campo nonostante le tante assenze. Superata da poco la mezz'ora, Cheddira va giù in area di rigore, i giocatori del Bari mettono fuori il pallone, Lapadula corre a strigliare l'attaccante biancorosso reo secondo lui di aver simulato e si becca un giallo. Ammonito anche Botta.

La ripresa inizia senza sostituzioni. La prima occasione è per il Cagliari con una ripartenza di Makoumbou, deviazione decisiva in angolo sulla conclusione del congolese. Il Bari sembra rientrato in campo con maggiore aggressività rispetto al primo tempo e al 56' può beneficiare della superiorità numerica per il doppio giallo mostrato a Lapadula dopo aver sbracciato su Vicari. Corre ai ripari Ranieri che inserisce Prelec per Luvumbo e Millico per Mancosu. Al 61' occasione per il Bari: crossa di Botta, Benali la spizza, Cheddira non riesce ad arrivarci per poco. Finisce la partita di Esposito al 62': dentro Antenucci. Cambi anche per Ranieri: fuori l'ex Lella e Rog, dentro Barreca e Kourfalidis. Mignani risponde inserendo Molina e Dorval per Maita e Pucino, e poi anche Morachioli e Scheidler per Botta e Cheddira. Nel Cagliari fa capolino l'ex Capradossi al posto di Zappa. Per il Bari sembra tutto perduto ma Makoumbou al 90' abbatte Maiello in area e Massa fischia il rigore. Dal dischetto va Antenucci che batte Radunovic ed evita il ko ai suoi, lasciandoli al terzo posto.

Bari-Cagliari 1-1: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino (73' Dorval), Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Benali, Maiello, Maita (73' Molina); Botta (80' Morachioli); Esposito (62' Antenucci), Cheddira (81' Scheidler). A disp.: Frattali, Matino, Zuzek, , Ricci, Bellomo, Benedetti, Mallamo. All. Mignani

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa (89' Capradossi), Mancosu (60' Millico), Makoumbou, Rog (67' Kourfalidis), Lella (66' Barreca); Luvumbo (59' Prelec), Lapadula. A disp.: Lolic, Aresti, Azzi, Del Pupo. All. Ranieri

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Lo Cicero – Scarpa M.

IV: Djurdjevic

VAR: Maresca

AVAR: Di Vuolo

Marcatori: 2' Lapadula (C), 90'+1 rig. Antenucci (B)

Note - ammoniti Goldaniga (C), Botta (B), Lapadula (C), Zappa (C). Espulso Lapadula (C) per doppia ammonizione al 56' Recupero: 2', 5'

Spettatori: 20.260 (7.651 abbonati; 223 tifosi ospiti)