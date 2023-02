Bari-Cagliari 1-1, le pagelle: Maiello e Antenucci i migliori, sorpresa Morachioli

Pari in extremis per il Bari contro il Cagliari. Un rigore di Antenucci alla fine ha evitato il ko dopo il gol di Lapadula in avvio. Partita non semplice per i biancorossi, che dopo essere finiti in svantaggio hanno faticato non poco per pareggiare, vista la strenua difesa dei sardi.

I migliori Today

Maiello 7,5: A volte sembra fare uno sport diverso dai colleghi. Calma, sapienza tattica, grinta, e anche un rigore conquistato che evita il ko. Altra prova magistrale.

Antenucci 7: Chiamato a rimpiazzare Esposito, sembra un po' fuori dal gioco, anche per merito di un Cagliari chiuso a riccio. Lui, però, trova ugualmente il modo di lasciare il segno trasformando il rigore che vale il pari nei minuti di recupero. Come avrebbe detto Guido Meda... "Antenucci c'è".

Morachioli 7: Gioca il suo primo spezzone in Serie B ed è subito determinante, perché è lui che semina scompiglio e scodella in area la palla che porta al fallo da rigore su Maiello.

I peggiori Today

Caprile 5,5: Viene impallinato dopo appena un minuto e mezzo dall'inizio del match per un malinteso con Vicari. Uno dei pochi errori della sua stagione fin qui.

Vicari 5.5: Pronti, via, si fa sorprendere dal traversone di Mancosu per Lapadula, perdendo completamente la marcatura sull'attaccante rossoblù, ingannato anche dall'uscita a metà di Caprile.

Cheddira 5,5: Come contro il Cosenza a volte dà l'impressione di cercare di più la soluzione personale ma a differenza della partita con i calabresi non riesce a lasciare il segno.

Botta 5: Mignani lo schiera ancora tra i titolari, l'argentino però, pur abbassandosi tanto (forse anche troppo) per farsi trovare dai compagni, resta intrappolato nella pressione rossoblù risultando inefficace.

Bari-Cagliari 1-1: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile 5,5; Pucino 5,5 (73' Dorval 6), Di Cesare 6,5, Vicari 5,5, Mazzotta 6,5; Benali 6, Maiello 7,5, Maita 5,5 (73' Molina 6); Botta 5 (80' Morachioli 7); Esposito 6 (62' Antenucci 7), Cheddira 5,5 (81' Scheidler 5,5). A disp.: Frattali, Matino, Zuzek, Ricci, Bellomo, Benedetti, Mallamo. All. Mignani 6

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic 6; Goldaniga 6, Dossena 6, Obert 6; Zappa 6 (89' Capradossi sv), Mancosu 6 (60' Millico), Makoumbou 5, Rog 5,5 (67' Kourfalidis 5,5), Lella 6 (66' Barreca 5,5); Luvumbo 5 (59' Prelec 5), Lapadula 5,5. A disp.: Lolic, Aresti, Azzi, Del Pupo. All. Ranieri 6

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Lo Cicero – Scarpa M.

IV: Djurdjevic

VAR: Maresca

AVAR: Di Vuolo

Marcatori: 2' Lapadula (C), 90'+1 rig. Antenucci (B)

Note - ammoniti Goldaniga (C), Botta (B), Lapadula (C), Zappa (C). Espulso Lapadula (C) per doppia ammonizione al 56' Recupero: 2', 5'

Spettatori: 20.260 (7.651 abbonati; 223 tifosi ospiti)