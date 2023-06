Bari-Cagliari 0-1: Pavoletti manda in frantumi il sogno promozione

Epilogo amarissimo per il Bari, sconfitto nei minuti di recupero della finale di ritorno dei play-off di Serie B. Decisiva la rete messa a segno da Pavoletti.

Non è bastata la carica degli oltre 58mila spettatori accorsi al San Nicola per caricare e gioire con la squadra. Dopo aver colpito un legno a testa per tempo (auto-traversa di Maita per il Cagliari, traversa di Folorunsho per il Bari), Ranieri ha pescato il match winner nel finale quando ha sostituito Luvumbo con Pavoletti. L'esperto attaccante al 4' di recupero ha risolto una mischia.

Per il Bari a cui sarebbe bastato un pareggio, non c'è stato più nulla da fare. La Serie A deve ancora aspettare. Tanta delusione, ma bello l'applauso tributato dalla Curva Nord ai giocatori biancorossi. Festeggiano i sardi che tornano nella massima serie dopo una sola stagione d'assenza raggiungendo Frosinone e Genoa grazie a un altro miracolo targato Ranieri.

Bari-Cagliari: la cronaca

Un solo cambio nel Bari rispetto alla gara d'andata, con Di Cesare che riprende il suo posto accanto a Vicari. Al 3' prima occasione della partita con un colpo di testa di Lapadula sul fondo. Punizione per i rossoblù al 7': pallone scodellato in area, colpo di testa di Dossena, Caprile va giù e para ma non trattiene, Deiola la rimette subito in mezzo forte ma nessuno riesce a intervenire. Brivido per il Bari. Approccio più aggressivo da parte della squadra di Ranieri, costretta a vincere a tutti i costi. Minuto numero 20, Luvumbo accelera per vie centrali e batte di destro dal limite, Caprile si tuffa alla sua sinistra e devia in corner. Al 23' prima iniziativa pericolosa dei biancorossi: Esposito prende palla sulla trequarti, si accentra e poi prova il filtrante per Cheddira che cede a Benedetti ma la conclusione è debole e facile preda di Ran. Traversa per il Cagliari al 28' con una deviazione di testa di Mazzotta che per poco non beffa Caprile. Rischia molto il Bari al 38': appoggio sbagliato di Cheddira a metà campo, l'arbitro non giudica falloso l'intervento su Maiello e il Cagliari prova l'azione di rimessa. Colpo di testa di Di Pardo, Caprile vola ancora alla sua sinistra mettendo in angolo.

Dopo l'intervallo primo cambio nel Bari: Ricci prende il posto di Mazzotta. Proprio Ricci in avvio di ripresa ha subito una grande opportunità: imbucata di Esposito in area di rigore e conclusione di prima che termina sull'esterno della rete dando l'illusione del gol. Al 57' tiro di Makoumbou dal limite dell'area, caprile respinge, poi la difea allontana. Primo giallo della partita al 60', lo prende Dorval punito per una presunta simulazione al limite dell'area. Di Cesare, dolorante alla spalla, è costretto ad abbandonare il campo al 65': al suo posto Zuzek. In campo anche Ceter per Esposito. Ammonito anche Maita al 67'. Per il Cagliari al 68' dentro Prelec e Mancosu. Mignani si copre: al 73' scocca anche l'ora di Molina per Morachioli. Caprile ancora determinante al 76' sul colpo di testa di Dossena servito da Mancosu. Sfortunato Ceter, che al 79' è costretto ad abbandonare il campo per infortunio, rimpiazzato da Folorunsho. All'83' traversa di Folorunsho su assist di Dorval. All'89' dentro Pavoletti per Luvumbo. Un cambio determinante perché al 4' di recupero l'attaccante appena entrato segna il gol promozione.

Bari-Cagliari 0-1: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile, Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta (46' Ricci); Maita, Maiello, Benedetti; Esposito; Cheddira, Morachioli. A disp.: Frattali, Matino, Antenucci, Benali, Botta, Zuzek, Pucino, Ceter, Ricci, Bellomo, Molina, Folorunsho. All. M. Mignani

CAGLIARI (4-3-3): Radunovic; Zappa, Dossena (82' Barreca), Obert, Azzi (83' Viola); Makoumbou, Deiola, Di Pardo; Lella, Lapadula, Luvumbo. A disp: Aresti, Ciocci, Goldaniga, Mancosu, Rog, Viola, Altare, Millico, Prelec, Pavoletti, Kourfalidis. All. Ranieri

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Giallatini - Preti

IV: Doveri

VAR: Fabbri

AVAR: Dionisi

Marcatori: 90'+4 Pavoletti (C)

Note - ammoniti Dorval (B), Maita (B), Benedetti (B), Deiola (C), Mancosu (C). Recupero: -, 6'

Spettatori: 58.206 spettatori record assoluto per l'impianto (1.147 tifosi ospiti)