Bari-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Confermarsi dopo le importanti vittorie contro Spal e Cosenza, dare continuità ad una classifica che vede la squadra al terzo posto, a sole tre lunghezze dalla seconda posizione del Genoa, ora che ai Grifoni è stato inflitto un punto di penalizzazione. Questi gli obiettivi principali del Bari nella sfida contro il Cagliari, valevole per la 25ª giornata di Serie B, in programma sabato 18 febbraio alle 16:15 al San Nicola.

Quattro, a favore dei biancorossi, i punti che separano le due compagini, col Cagliari di Claudio Ranieri che occupa momentaneamente la sesta piazza, dopo aver vinto in casa contro il Benevento. Dirigerà la partita l'arbitro Davide Massa della sezione di Imperia, internazionale dal 2013, che ha già diretto i biancorossi in 3 occasioni (1 vittoria e 2 sconfitte). A coadiuvare il fischietto ligure ci saranno gli assistenti Lo Cicero e Scarpa e il quarto ufficiale Djurdjevic, mentre al monitor ci saranno Maresca (VAR) e Di Vuolo (AVAR).

Bari-Cagliari: i precedenti

Contro il Cagliari esistono in tutto 43 precedenti ufficiali. Nel testa a testa tra le due squadre sono in vantaggio i sardi, vincitori in 15 partite, mentre i successi pugliesi sono 10, e le gare finite in parità 18. Il dato migliora nelle 21 partite disputate a Bari, dove i padroni di casa si sono imposti in 6 occasioni contro 4 successi cagliaritani e 11 pareggi.

In questa stagione Bari e Cagliari si sono già affrontati alla 5ª giornata di campionato, in casa dei rossoblù che furono sconfitti 0-1 con un gol di Cheddira. L'ultima partita al San Nicola, invece, risale alla stagione 2015-2016, quando il Cagliari, che passò con un sonoro 0-3 (a segno João Pedro, Farias e Cerri), fu promosso in Serie A. L'ultimo successo del Bari in casa contro il Cagliari in campionato risale alla stagione 1999-2000, quando i Galletti vinsero 1-0 grazie a un rigore trasformato da Daniel Andersson.

Come arriva il Bari

Per la sfida ai sardi Michele Mignani non recupera né Folorunsho, né Ceter, entrambi ancora alle prese con i rispettivi infortuni (il centrocampista per il fastidio al ginocchio, l'attaccante per i guai al bicipite femorale). Tra i pali ci sarà come di consueto Caprile, sulla corsia destra in difesa dovrebbe arrivare ancora una conferma per Pucino nella linea a quattro completata dai due centrali, capitan Di Cesare e Vicari, e da Mazzotta a sinistra. A centrocampo Maita e Benedetti affiancheranno Maiello, mentre vista l'indisponibilità di Folorunsho, in attacco sarà molto probabilmente confermato l'assetto a due punte, con Botta a muoversi da trequartista alle spalle di Esposito e Cheddira.

Come arriva il Cagliari

Tanti assenze per Claudio Ranieri, che per la trasferta del San Nicola dovrà rinunciare agli infortunati Nandez, Pavoletti, Carboni, Deiola, Falco, Viola e Di Pardo, a cui va aggiunto lo squalificato Altare. L'unica buona notizia per gli isolani è il ritorno tra i convocati di Rog. Il tecnico romano potrebbe confermare la difesa a tre adottata nella vittoria interna col Benevento, schierando a protezione di Radunovic il terzetto formato da Goldaniga, Dossena e Obert. La novità potrebbe riguardare il centrocampo, dove Ranieri potrebbe mettersi a cinque e non a quattro: Zappa e Azzi saranno sicuramente gli esterni, mentre in mezzo dovrebbero agire Kourfalidis, Makoumbo e Rog, con Mancosu ad agire in appoggio a Lapadula.

Bari-Cagliari: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Botta; Esposito, Cheddira; All. Mignani

CAGLIARI (3-4-1-2): Radunovic; Goldaniga, Dossena, Obert; Zappa, Makoumbo, Rog, Azzi; Mancosu; Lapadula, Prelec. All. Ranieri

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Lo Cicero – Scarpa M.

IV: Djurdjevic

VAR: Maresca

AVAR: Di Vuolo

Bari-Cagliari: dove vederla in tv e in streaming

La partita della 25ª giornata di Serie B tra Bari e Cagliari è in programma alle 16:15 al San Nicola. L'incontro verrà trasmesso in streaming su Dazn, e in televisione, su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251). Oltre a OneFootball in pay-per-view, la partita sarà trasmessa anche su Helbiz Live per gli utenti iscritti.