Bari-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Manca sempre meno al fischio d'inizio della partita più importante della storia recente del Bari, in cui c'è in palio la terza promozione in Serie A dopo quelle di Frosinone e Genoa. Questa sera alle 20:30 al San Nicola i Galletti affronteranno il Cagliari nella finale di ritorno dei play-off di Serie B e lo faranno davanti a un pubblico da record per l'Astronave (si parla di 60mila presenze).

Si ripartirà dall'1-1 della gara d'andata in Sardegna, quando al gol di Lapadula al 9', ha risposto Antenucci su rigore al 95'. Il pareggio maturato nel primo atto è un dettaglio tutt'altro che trascurabile, poiché il regolamento dei play-off, prevede che in caso di parità nel punteggio, non si disputino né supplementari, né rigori, e che venga premiata la squadra meglio piazzata in classifica (in questo caso il Bari, terzo alla fine della stagione regolare).

Il vantaggio di avere a disposizione due risultati su tre, ad ogni modo, dovrà essere un'informazione latente nella testa dei biancorossi che si troveranno ad affrontare un Cagliari quanto mai rabbioso e determinato a vincere, poiché la vittoria è l'unico risultato che ha a disposizione per tornare in Serie A.

Mentre i sardi, guidati da Claudio Ranieri, mancano dalla massima serie da una sola stagione, per i pugliesi l'assenza dura dalla fine della stagione 2010-2011: ben 12 anni. Un arco di tempo in cui la Bari del pallone ha mandato giù innumerevoli bocconi amari: ora che il traguardo è alla portata non bisogna assolutamente farselo scappare. Lo sanno bene i calciatori biancorossi e lo ha ribadito anche Mignani, accompagnato in conferenza stampa da Luigi De Laurentiis, assicurando che la squadra lascerà tutto ciò che ha sul campo per dare una gioia alla città intera.

La direzione di gara è stata affidata a Marco guida della sezione di Torre Annunziata, arbitro internazionale dal 2014. Il fischietto campano ha già diretto il Bari in cinque occasioni (3 vittorie e 2 pareggi). Gli assistenti saranno Giallatini e Preti, il quarto ufficiale Doveri. In sala video Fabbri (VAR) e Dionisi (AVAR).

Come arriva il Bari

Per la partita di ritorno contro i sardi Michele Mignani avrà a disposizione tutti gli elementi della propria rosa, visto il rientro di Ricci dalla squalifica. I dubbi principali sono legati alle condizioni di un paio di giocatori: dopo il forfait dell'andata Di Cesare, proverà a stringere i denti e a esserci, se non ce la farà sarà pronto Zuzek per far coppia con Vicari. Dovrebbe esserci la conferma per Dorval e Mazzotta nel ruolo di terzini. A centrocampo nessun dubbio su Maita, Maiello e Benedetti. Per la trequarti Bellomo insidia Morachioli, con Folorunsho anche lui non al top, che dovrebbe partire dalla panchina, mentre il duo d'attacco dovrebbe essere ancora composto da Cheddira ed Esposito.

Come arriva il Cagliari

Nella lista dei convocati di Claudio Ranieri ci sono anche Nández e Mancosu, due degli uomini più importanti dei rossoblù, che nella partita d'andata erano usciti acciaccati. Rispetto alla scorsa gara Ranieri potrebbe optare per disporsi in maniera speculare ai biancorossi, ovvero col 4-3-1-2: davanti a Radunovic agirebbero Zappa, Goldaniga, Dossena e Azzi. A centrocampo Nandez e Deiola accanto ai lati di Makoumbou, e in attacco Mancosu a muoversi alle spalle di Lapadula e Luvumbo.

Bari-Cagliari: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Bellomo; Cheddira, Esposito. All. Mignani

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Luvumbo. All. Ranieri

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Giallatini - Preti

IV: Doveri

VAR: Fabbri

AVAR: Dionisi

Bari-Cagliari: dove vederla in tv e in streaming

Bari-Cagliari, gara di ritorno della finale dei playoff di Serie B in programma alle ore 20:30 al San Nicola di Bari, sarà visibile in diretta streaming su Dazn, oltre che in tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 251). La partita sarà disponibile anche su SkyGo e Now e verrà trasmessa in streaming anche su Helbiz Live, oltre a essere disponibile in pay-per-view su OneFootball.