Il Bari resiste per Caprile e Cheddira. Molte richieste dalla Serie C per gli esuberi

Il Bari tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio in vista della ripresa del campionato fissata per il 14 gennaio, in casa contro il Parma.

Quarta in classifica, la squadra di Michele Mignani avrà certamente voglia di iniziare il 2023 in maniera diversa rispetto a come aveva chiuso il girone d'andata, arrendendosi al San Nicola nello scontro diretto col Genoa.

Oltre alle difficoltà che troverà sul campo, il Bari dovrà fare anche i conti con il calciomercato che resterà aperto fino alle 20 del 31 gennaio. La prima metà di stagione, infatti, ha acceso i riflettori su Walid Cheddira ed Elia Caprile. I due giovani, attaccante (classe 1998) e portiere (classe 2001), grazie alle loro ottime prestazioni hanno attirato interessamenti importanti dalla massima serie e dall'estero. Immaginare una loro permanenza nel capoluogo pugliese a lungo termine sembra ormai difficile, tuttavia, la volontà del club biancorosso espressa a più riprese sia da Luigi De Laurentiis, sia da Ciro Polito, è quella di trattenere i due calciatori almeno fino al termine del campionato.

Nonostante piaccia molto in Serie A e all'estero, dove ha colpito gli osservatori del Benfica, Caprile sembra quello che per ora ha più chance tra i due di terminare la stagione in Puglia, mentre tutta questa certezza non c'è riguardo Cheddira. L'interesse del Torino che sta cercando insistentemente una punta, è concreto e sembra che i granata possano spingersi ad offrire una cifra vicina ai 5 milioni di euro più un paio di giovani come contropartita tecnica. Ovviamente un'eventuale cessione del marocchino, costringerebbe Polito a rivedere i propri piani e a tornare su un attaccante. La priorità del direttore dei Galletti, ad ogni modo, in questo momento è sistemare i calciatori fuori lista e a chi ha giocato meno.

Daniele Paponi, uno dei tre over tagliati in estate per questioni di lista (insieme a Manuel Marras e Manuel Scavone), sembra vicinissimo all'Imolese, squadra di Lega Pro a cui potrebbe finire anche Simone Simeri, il cui prestito dal Monopoli verrà risolto dopo soli 6 mesi. Andrea D'Errico, tra i protagonisti della promozione, ha sommato appena una decina di presenze in stagione ed è un altro degli elementi in partenza: il Crotone è in pole per l'ex Monza dopo aver superato Reggiana e Cesena, e dopo il no del calciatore al Pescara. Crotone sembra essere un'opzione anche per Guillaume Gigliotti, centrale difensivo poco impiegato che piace anche al suo vecchio club, il Foggia. Anche Marco Bosisio, che ha trovato pochissimo spazio da inizio stagione, potrebbe scendere di categoria se accettasse la corte del Cerignola (l'operazione almeno per ora non dovrebbe interessare Ismail Achik, attaccante 22enne che piace al Bari). Gianmarco Cangiano, che in Puglia era arrivato in prestito dal Bologna, ma che è stato impiegato pochissimo, potrebbe invece rimanere in Serie B tornando ad Ascoli.