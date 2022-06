Mallamo, Cheddira e Bosisio sbloccano il mercato del Bari

Dopo settimane di apparente calma, inizia a sbloccarsi il calciomercato del Bari. Il direttore sportivo dei galletti, Ciro Polito in questi giorni è riuscito a compiere significativi passi in avanti per diversi obiettivi.

In primo luogo, il ds si è adoperato per riportare in biancorosso Alessandro Mallamo e Walid Cheddira, calciatori di proprietà di Atalanta e Parma, che hanno avuto un ruolo decisamente importante nella promozione dei galletti in Serie B. Entrambi dovrebbero diventare a titolo definitivo del Bari, in particolare per l'italo-marocchino è stato raggiunto l'accordo abbassando le pretese dei ducali (chiedevano 700mila euro, si chiuderà a 400mila). Arriverà alla corte di Michele Mignani anche Marco Bosisio, difensore centrale classe 2002, proveniente dalla Primavera del Milan, alla prima esperienza tra i professionisti ma ritenuto pronto da molti addetti ai lavori, in virtù di un fisico e qualità importanti.

Folo-bis, piacciono anche Vogliacco e Paz

Polito ha preso informazioni anche per Alessandro Vogliacco, 23enne barese cresciuto nel vivaio biancorosso oggi di proprietà del Genoa. È reduce da una stagione in prestito al Benevento: oltre alle sue origini in grado di agire da difensore centrale e da terzino destro, mentre non trova riscontri un possibile ritorno del 29enne Stefano Sabelli. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Yeferson Paz, laterale destro di nazionalità colombiana classe 2002, in forza al Sassuolo Primavera di Emiliano Bigica.

Per il centrocampo pare concreta la possibilità del ritorno di Michael Folorunsho, calciatore già transitato da Bari senza però lasciare il segno a causa di problemi fisici. Il centrocampista scuola Lazio, di proprietà del Napoli, è reduce da due buone stagioni in Serie B con la Reggina (a parte uno spezzone in prestito al Pordenone) e sembra pronto a tornare per dare il suo contributo.

Per l'attacco più Moncini che Moro

Più nebulosa la situazione legata ai nomi con cui rinforzare il reparto offensivo. Tra gli obiettivi inseguiti dai pugliesi ci sono Luca Moro del Sassuolo e Gabriele Moncini del Benevento, per entrambi però le trattative non sono semplici. Su Moro è piombato il Frosinone di Guido Angelozzi che ha ottimi rapporti col club neroverde, essendone stato il ds. Più semplice arrivare all'attaccante del Benevento, anche se le mosse dei sanniti sono legate anche ad un'eventuale cessione di Gianluca Lapadula.

Sul fronte delle possibili partenze, invece, pare esserci un interessamento del Novara, neopromosso in Serie C, nei confronti di Manuel Scavone (sarebbe un ritorno per lui che ne ha vestito la maglia nella stagione 2010-2011). Cristian Andreoni, di ritorno dal prestito al Pordenone, è cercato da Vicenza e Reggina, mentre Daniele Celiento piace all'Avellino e a diversi club di B. Per Manuel Marras, le cui possibilità di rimanere a Bari sono pari a zero dopo l'addio polemico di gennaio, si profila l'Ascoli come eventuale soluzione.