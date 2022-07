SSC Bari: dal 15 luglio al via la campagna abbonamenti 2022-2023

Il Bari ha diramato tutte le informazioni utili per l'avvio della campagna abbonamenti relativa alla stagione 2022-2023, in cui i biancorossi giocheranno in Serie B.

"Abbiamo voluto creare una campagna abbonamenti che fosse il più inclusiva possibile - ha dichiarato il presidente Luigi De Laurentiis - con l'obiettivo di aprire alle famiglie con due settori dedicati, alzando l'età del ridotto under che passa dai 14 ai 16 anni e aprendo anche ai Bari Club con una scontistica dedicata ai loro soci. Soprattutto dopo due anni di restrizioni dovute alla pandemia, abbiamo voluto confermare i ridotti anche per over65 e donne, oltre a premiare tutti gli abbonati biancorossi e quindi potranno accedere alla tariffa rinnovo sia i tifosi abbonati alla s.s 2019/20, sia quelli che hanno sottoscritto uno dei mini abbonamenti nella s.s. 2020/21. La tariffa più bassa sarà quella della Curva Nord dove con l'abbonamento in promo ogni partita avrà un costo di 7 euro. Sono convinto che i nostri tifosi risponderanno ancora una volta presente, per vivere insieme una stagione importante in cui far battere all'unisono il nostro cuore biancorosso".

L'inizio della vendita è previsto per le ore 10 del 15 luglio 2022, mentre la chiusura è fissata alle 23:59 del giorno che precede la seconda gara casalinga. Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti sul sito sport.ticketone.it, in tutti i punti vendita del circuito TicketOne e nelle biglietterie SSC Bari (porta 1 e Official Store). La selezione del posto su pianta si può effettuare sia online, sia nei punti vendita.

Per sottoscrivere l'abbonamento è obbligatorio essere in possesso della SSC Bari Fan Card in corso di validità. Al momento dell'acquisto, l'abbonamento verrà caricato direttamente sulla SSC Bari Fan Card e il tifoso per entrare allo stadio dovrà semplicemente inserire il codice a barre della tessera (fisica o provvisoria) nel lettore ottico del tornello. Coloro che caricheranno l'abbonamento sulla tessera provvisoria, una volta ritirata la tessera fisica troveranno il titolo d'ingresso già caricato su quest'ultima.

Non ci sarà alcuna prelazione sul posto (la società fa sapere che non è stato possibile consentirla poiché per aprire a tutti si è dovuto abbracciare due stagioni di abbonamenti, una delle quali con una riduzione dei posti, circostanza che rende logisticamente possibile garantire il posto) quindi, sin dal primo giorno di apertura vendite, tutti i posti saranno resi disponibili alla vendita. Dettaglio importante: gli abbonamenti possono essere pagati soltanto con strumenti elettronici di pagamento (carte di credito o di debito). Non è possibile effettuare pagamenti in contanti.

Come da disposizioni di legge vigenti, lo Stadio San Nicola è ora utilizzabile al 100% della sua capienza ma la Curva Sud non è disponibile per la vendita.

Il tifoso in possesso del voucher di rimborso relativo all’abbonamento della stagione 2019-2020 può utilizzarlo per l’acquisto dei titoli d’ingresso sino all’esaurimento dell’importo ed entro la data di scadenza del voucher. Il voucher può essere utilizzato per gli acquisti online tramite il sito di TicketOne e presso i punti vendita con abilitazione “BFast” (verificare l’abilitazione contattando il punto vendita prima di recarsi per l’acquisto).

Modulo privacy obbligatorio

Per procedere con l’acquisto dell’abbonamento è indispensabile compilare, tramite form online, il modulo dei consensi al trattamento dati e consensi privacy al seguente link https://abbonati.sscalciobari.it

È necessario compilare un modulo per ogni abbonato. Prima di procedere con la compilazione del modulo è necessario essere titolari di una SSC BARI FAN CARD in corso di validità e poter indicare nel modulo un indirizzo e-mail personale.

Una volta compilato il modulo, si riceverà sulla casella di posta elettronica personale una copia del modulo che si dovrà esibire (stampato oppure su smartphone) allo sportello di vendita per poter procedere con l’acquisto dell’abbonamento. Chi invece preferirà acquistare l’abbonamento online tramite il sito TicketOne, dovrà seguire il link riportato dopo la compilazione del modulo.

Abbonamenti Bari 2022-2023: i prezzi

Curva Nord

• Intero: 159,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Ridotto*: 127,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

Tribuna est

• Intero: 249,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Ridotto*: 199,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

Tribuna Ovest

• Intero: 319,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Ridotto*: 255,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

Tribuna d'Onore

• Intero: 499,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Ridotto*: 399,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

*La tariffa ridotta è destinata a donne, under16 e over65.

Promo Rinnovo

Curva Nord

• Rinnovo: 127,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

Tribuna est

• Rinnovo: 199,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

Tribuna Ovest

• Rinnovo: 255,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

Tribuna d'Onore

• Rinnovo: 399,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

La tariffa RINNOVO offre uno sconto del 20% sull'abbonamemnto 2022/23 ed è riservata a tutti gli abbonati della s.s. 2019/20 e a tutti gli abbonati 3 e 9 gare della s.s. 2021/22.

È possibile acquistare l'abbonamento con tariffa rinnovo dalle ore 10:00 di venerdì 15 luglio alle ore 23:59 di domenica 31 luglio 2022. Dal 1 agosto 2022 la tariffa RINNOVO non sarà più disponibile.

La promo rinnovo si può attivare solamente online sul sito sport.ticketone.it e in tutti i punti vendita ufficiali Ticketone abilitati BFAST (verificare l’abilitazione contattando il punto vendita prima di recarsi per l’acquisto).

Per ottenere la tariffa RINNOVO, si dovrà inserire sulla piattaforma di acquisto online (o comunicare al punto vendita BFast) nel campo «CODICE PROMOZIONALE» il numero della tessera SSC Bari Fan Card sulla quale si aveva in passato l'abbonamento/miniabbonamento. L’utilizzo del codice promo consente l’acquisto di un abbonamento per volta.

La tariffa rinnovo non è attiva negli SSC Bari Official Store, nella Biglietteria Ufficiale SSC Bari (porta 1, stadio San Nicola) e nei punti vendita Ticketone che non hanno l'abilitazione BFast (verificare l’abilitazione contattando il punto vendita prima di recarsi per l’acquisto).

Promo famiglia

Tribuna est

• Primo familiare: 199,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Secondo familiare: 125,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

Tribuna Ovest

• Primo familiare: 255,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

• Secondo familiare: 160,00€ + 6,50€ (Commissioni TicketOne)

Modalità di acquisto

La PROMO FAMIGLIA è destinata a componenti dello stesso nucleo familiare che acquistano un numero minimo di 2 abbonamenti.

La PROMO FAMIGLIA si può attivare ESCLUSIVAMENTE allo sportello dedicato della biglietteria dello stadio San Nicola alla porta 1 (CLICCA QUI PER GLI ORARI), presentando le SSC Bari Fan Card di ogni destinatario dell'abbonamento e una copia del proprio certificato STATO DI FAMIGLIA che si può ottonere anche online, gratuitamente, tramite accesso SPID.

Per questa promo il numero di posti è limitato a 500 posti in Tribuna Est Inferiore e 500 posti in Tribuna Ovest Inferiore ed è previsto un settore esclusivo dedicato.

Promo Bari Club

Tutti i Bari Club potranno accedere a una tariffa agevolata con uno sconto del 20% sulla tariffa intera per i loro tesserati.

Per poter aderire il Bari Club deve essere in possesso di un suo statuto associativo e fare richiesta per almeno 30 abbonamenti.

Ulteriori informazioni per attivare la PROMO BARI CLUB possono essere richieste via mail a biglietteria@sscalciobari.it oppure chiamando lo 080/4044570.

Promo Helbiz Live

Tutti gli abbonati della s.s. 2022/23 potranno usufruire, grazie alla partnership con Helbiz Live, di una speciale scontistica per acquistare il pacchetto di tutte le gare in trasferta della SSC Bari. al costo di 24,99€ totali. Ogni tifoso riceverà al momento dell'acquisto dell'abbonamento un codice sconto univoco da usare sul sito di Helbiz per l'acquisto a prezzo scontato del pacchetto delle gare in trasferta. Sarà possibile trovare il codice sconto sul tagliando segnaposto.

Abbonamenti Bari 2022-2023: info utili

Il tifoso abbonato avrà la possibilità di cedere il proprio abbonamento durante il campionato, salvo diverse disposizioni in sede GOS, per un massimo di 5 (cinque) gare, tramite l’apposita funzione di cessione titolo disponibile sul sito sport.ticketone.it. Questa possibilità di cessione del proprio abbonamento è valida solo per gli abbonamenti acquistati a tariffa INTERO, ovvero privi di qualsiasi scontistica promozionale. Le altre tipologie di tariffe abbonamento non offrono la possibilità di cessione.

Le PROMO attive non sono cumulabili.

Con l’acquisto dell’abbonamento, il tifoso riceverà il tagliando segnaposto (cartaceo o via email) che dovrà portare con sé ogni qualvolta utilizzerà la tessera per accedere allo Stadio e mostrato in caso di controllo da parte degli organi competenti.

Insieme alla propria SSC BARI FAN CARD e al tagliando segnaposto è necessario portare sempre con sé una copia della propria CARTA D’IDENTITA’ in corso di validità.

Presso tutti i punti vendita della rete TicketOne ed anche tramite il sito sport.ticketone.it è possibile acquistare l’abbonamento scegliendo il posto direttamente in mappa, in alternativa si potrà scegliere l'opzione MIGLIOR POSTO.

È possibile acquistare le SSC BARI FAN CARD e scegliere se ritirarle presso la biglietteria ufficiale all’ingresso n.1 dello stadio (disponibile dopo circa 40 giorni dall’acquisto) oppure scegliere la spedizione tramite corriere (fino ad un max di 4 tessere per ogni spedizione).

Attualmente è possibile ritirare presso la biglietteria dell’ingresso alla porta 1 dello Stadio San Nicola tutte le tessere SSC BARI FAN CARD per le quali si è scelto il ritiro presso il luogo dell’evento, sottoscritte fino a data 02/07/2022.

Biglietterie SSC Bari: indirizzo e orari

Official Store Cavour (corso Cavour 173, Bari)

• da lunedì a sabato: 9:00-13:00 e 16:30-20:30

• domenica e festivi chiuso

Official Store Stadium (porta 1, stadio San Nicola)

• da lunedì a sabato: 10:30-16:30

• domenica e festivi chiuso

Porta 1 - stadio San Nicola

• da lunedì a sabato: 10:30-16:30

• domenica e festivi chiuso

Qui si potrà effettuare: acquisto abbonamenti, ritiro tessere SSC BARI FAN CARD, presentazione denunce furto/smarrimento relative alle Fan Card, sportello dedicato per abbonamenti legati alla promozione pacchetto famiglia.