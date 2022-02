Bari-Campobasso, le pagelle: disastro collettivo, si salva solo D'Errico

Tra i tifosi del Bari aleggia ancora una certa incredulità dopo la prestazione sconcertante fornita dalla squadra nella sconfitta interna col Campobasso, il secondo flop di fila al San Nicola dopo quello col Messina.

Dopo 70 minuti di gioco i galletti erano sotto per tre reti a zero, due delle quali, praticamente, sono stati due clamorosi regali della difesa. La reazione si è avuta soltanto nel finale, affidata più ai nervi che alle idee, ma le due reti segnate per ridurre lo svantaggio di un risultato che altrimenti sarebbe stato pesantissimo, non sono servite a camuffare la pessima prova dei biancorossi, che non a caso sono finiti in ritiro.

I migliori Today

D'Errico 6,5: Ultimamente è stato uno dei più discussi, essendo ricascato in atteggiamenti non esattamente professionali. Le parole e le decisioni di Mignani sembrano avergli dato un'altra scossa e contro il Campobasso, tornato titolare, non solo è stato uno degli autori dei gol ma ha anche regalato una prestazione generosa, rincorrendo gli avversari a tutto campo.

Citro 6: Entra e dà la scossa propiziando l'autorete del momentaneo 1-3. È un valore aggiunto, va sfruttato meglio.

I peggiori Today

Frattali 5: Sorpreso dalla traiettoria beffarda del mancino di Liguori, ha comunque responsabilità per aver valutato male il tempo dell'intervento. Esente da colpe sugli altri due gol, ma il suo errore iniziale ha inevitabilmente condizionato il match. Ora deve riprendersi in fretta.

Celiento 4: Dopo l'erroraccio di Frattali ci si aspettava una concentrazione diversa da parte della retroguardia, e invece il suo errore ha ulteriormente compromesso le possibilità di rimettere in piedi una partita sciagurata, dando un'ulteriore mazzata al morale della squadra.

Ricci 4,5: Prestazione negativa del laterale mancino, in grande difficoltà quando si tratta di difendere. Il primo gol nasce da una sua difesa blanda ma è stata una partita costellata di errori.

Botta 4,5: Il suo recupero una delle migliori notizie e pur non essendo in forma smagliante, col suo ingresso in campo il Bari si era minimamente riacceso. Dopo il triplice fischio le proteste e l'espulsione che gli costeranno almeno due giornate e la multa da parte della società.

Mallamo 5: Solitamente uno dei migliori, è apparso anche lui appannato, dando a tratti l'impressione di essere un pesce fuor d'acqua.

Antenucci 5,5: Forse un po' affaticato dai tanti impegni ravvicinati, non riesce a trascinare l'attacco come avrebbe voluto.

Cheddira 5: In campo per un'ora di gioco non riesce a incidere e spesso pasticcia anche in situazioni che uno con le sue caratteristiche dovrebbe sfruttare nettamente meglio.

Bari-Campobasso 2-3: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Frattali 5; Pucino 5,5 (71' Belli sv), Celiento 4, Gigliotti 5,5, Ricci 4,5; Scavone 5,5 (46' Galano 5,5), Maita 5,5, D’Errico 6,5; Mallamo 5 (71' Citro 6); Antenucci 5,5, Cheddira 5 (63' Botta 4,5). A disp.: Polverino, Plitko, Di Cesare, Simeri, Misuraca, Mazzotta, Terranova, Paponi. All.: Mignani 5,5.

CAMPOBASSO (4-3-1-2): Raccichini; Fabriani (88' Sbardella), Menna, Dalmazzi; Pace; Tenkorang, Persia (76' Giunta), Bontà (88' Vanzan); Candellori; Emmausso (18' Liguori, 76' Merkaj), Rossetti. A disp.: Coco, Nacci, Ladu, Martino, Di Francesco, Magri, Bolsius. All.: Cudini.

Arbitro: Virgilio di Trapani

Assistenti: Terenzio - Festa

IV: Marotta

Marcatori: 22', 50' 67' Liguori (C), 73' aut. Dalmazzi (B), 79' D'Errico (B)

Note - ammoniti Maita, Ricci, Botta (B), Raccichini, Candellori, Persia, Rossetti (B). Espulso Botta (B) non dal campo. Recupero: 3' pt, 5' st.