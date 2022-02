Bari-Campobasso, le probabili formazioni: tornano titolari Pucino e Terranova

Serie C Girone C

Il successo esterno con la Turris ha restituito serenità e ossigeno al Bari, che aveva rallentato dopo il ko col Messina e il pari col Monopoli.

Grazie alla vittoria sui corallini, gli uomini guidati da Michele Mignani, al comando del Girone C di Serie C con 55 punti sono riusciti a mantenere inalterato il vantaggio in classifica su Catanzaro e Virtus Francavilla.

Ora la formazione biancorossa guarda alla sifda di oggi pomeriggio al San Nicola contro il Campobasso, formazione che invece galleggia appena sopra la zona play-out con 30 punti e che proviene dalla vittoria interna contro il Monopoli. Contro i molisani sarà il primo dei due match in casa ravvicinati che attendono i galletti, martedì sera, infatti, il Bari tornerà in campo alle 21:00 contro il Picerno per il recupero della 22ª giornata.

Bari-Campobasso: i precedenti

Contro il Campobasso esistono 15 precedenti in gare ufficiali. Il Bari è in vantaggio nel testa a testa con 8 vittorie, mentre i successi dei molisani sono 2 e altre 5 gare sono terminate in parità. Prendendo in esame solo le 7 gare giocate in casa dei galletti, il risultato è ancor più netto con 5 vittorie biancorosse e 2 pareggi.

L'ultimo incrocio tra le due squadre, che prima di allora non si affrontavano dal 1987, risale al girone d'andata del campionato in corso nella partita giocata il 17 ottobre 2021 al Nuovo Romagnoli di Campobasso, vinta 1-3 dal Bari (gol di Terranova, Rossetti, Antenucci e Cheddira).

Come arriva il Bari

Per la partita contro i molisani, mister Mignani ritrova tra i convocati Cristian Galano, ma soprattutto Ruben Botta, che torna a disposizione dopo l'operazione al menisco. Non saranno invece arruolabili lo squalificato Raffaele Bianco e Raffaele Maiello, ancora alle prese con i postumi di un trauma toracico. Il tecnico ligure, oltre all'inamovibile Frattali tra i pali, dovrebbe schierare una difesa composta da Pucino, Terranova, Gigliotti (in vantaggio su Di Cesare) e Ricci. A centrocampo, Maita dovrebbe agire da play affiancato da D'Errico, al ritorno da titolare, e Scavone, mentre la trequarti sarà presidiata ancora da Mallamo alle spalle di Antenucci e Cheddira.

Come arriva il Campobasso

Il tecnico dei lupi Mirko Cudini ha convocato 23 giocatori per la trasferta del San Nicola. Nella lista non figura l'infortunato Zamarion. Il 3-4-3 dei rossoblu dovrebbe prevedere Raccichini tra i pali, protetto dal terzetto composto da Sbardella, Menna e Dalmazzi. A centrocampo Pace e Persia dovrebbero occupare le corsie esterne mentre al centro è probabile agiscano Pace e Tenkorang. Le chiavi dell'attacco dovrebbero essere affidate a Emmausso e all'ex foggiano Merkaj.

Bari-Campobasso: le probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino, Terranova, Di Cesare, Ricci; Scavone, Maita, D'Errico; Mallamo; Antenucci, Cheddira. All. Mignani

CAMPOBASSO (3-4-3) Raccichini; Sbardella, Menna, Dalmazzi; Pace, Tenkorang, Candellori, Persia; Di Francesco, Emmausso, Merkaj. All. Cudini.

Arbitro: Virgilio di Trapani

Assistenti: Terenzio - Festa

IV: Marotta

Bari-Campobasso: dove vederla in tv e in streaming

Il match della 28ª giornata di Serie C del Girone C, Bari-Campobasso verrà trasmesso in diretta in esclusiva su Eleven Sports e potrà essere visto su smart tv e device mobili attraverso l'app dedicata o in streaming su pc e notebook.