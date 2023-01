Bari, risolto in anticipo il prestito di Cangiano

Finisce dopo soltanto metà stagione l'avventura a Bari di Gianmarco Cangiano. L'esterno d'attacco di proprietà del Bologna, come comunicato ufficialmente in una nota dai biancorossi, farà ritorno alla base in anticipo rispetto alla scadenza del prestito che era fissata per fine stagione.

Alla base della risoluzione del prestito, lo scarso impiego del calciatore da parte di Mignani (appena 8 le presenze stagionali tra Serie B e Coppa Italia). Cangiano, tuttavia, non rimarrà in Emilia-Romagna ma si trasferirà ancora in prestito agli olandesi del Fortuna Sittard.

Continua l'opera di sfoltimento del direttore sportivo Ciro Polito, che in questa finestra ha già sistemato Simeri e Paponi all'Imolese e D'Errico al Crotone. Non è da escludere che possano finire ai calabresi anche Guillaume Gigliotti e Manuel Marras, altri due elementi in uscita dal Bari.