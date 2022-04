Bari, Molino Casillo diventa il nuovo main sponsor

Dopo aver centrato la promozione in Serie B, il Bari annuncia una nuova importante sponsorizzazione: Molino Casillo, entrato come top sponsor dei biancorossi all'inizio di questa stagione, diventerà main sponsor dei galletti per il campionato 2022-2023, oltre a comparire sulle maglie per le ultime tre gare del torneo di Serie C.

La partnership è stata presentata oggi alla presenza del presidente Luigi De Laurentiis, insieme al presidente CDA e Ad Casillo Partecipazioni Spa Pasquale Casillo, il VP Molino Casillo Beniamino Casillo, il responsabile Commerciale SSC Bari Daniele Quarto e, in collegamento, il direttore commerciale e strategie Vito Maurogiovanni.

Luigi De Laurentiis, ha dichiarato: "Sono felice e orgoglioso, al di là della promozione, comincia oggi un nuovo corso insieme ad una grande eccellenza del nostro territorio, un brand internazionale come Casillo che diventa il nostro main sponsor. Continuiamo a costruire questo Bari, un passo alla volta, lo facciamo al fianco di una famiglia che, come la nostra, crede nei valori sani. Un calcio pulito, da riportare alle famiglie".

Entusiasta anche Pasquale Casillo: "Ci siamo avvicinati al Bari per gradi, siamo legati a questi colori da tempo, come tutta la nostra famiglia. La famiglia De Laurentiis si è presa questa grande responsabilità e noi siamo felici di essere al loro fianco. Il nostro marchio è quanto di più prezioso abbiamo e lo stiamo affidando nelle mani della famiglia di Luigi De Laurentiis con cui condividiamo valori, sportivi e non solo. Per noi è un passo non indifferente, non vogliamo solo esserci, ma esserci in maniera innovativa, attiva, per crescere insieme, noi, il Bari e il territorio tutto. Vorremmo scrivere una pagina nuova nel panorama delle sponsorizzazioni sportive. Ora godiamoci il momento, costruiamo un bel progetto, passo dopo passo, ma partendo da basi solide".