Bari-Catania 3-3: pareggio ricco di colpi di scena al San Nicola

Si è chiusa con un pareggio 3-3 la sfida della 23ª giornata di Serie C tra Bari e Catania. Un match, quello del San Nicola, ricco di colpi di scena che ha visto i padroni di casa recuperare per due volte da una situazione di svantaggio.

Sotto dopo un quarto d'ora di gioco per un calcio di rigore trasformato dal capocannoniere Moro, la squadra di Michele Mignani ha subito replicato con Mirco Antenucci (200 in carriera), salvo poi finire nuovamente in svantaggio per un gol di Greco. In entrambi i casi, impatto negativo di Di Gennaro, autore del fallo punito col penalty e del pallone che avvia il raddoppio catanese. Nella ripresa rischio blackout dopo l'1-3 di Biondi ma la reazione del Bari, arriva grazie a Cheddira subentrato nell'intervallo proprio per Di Gennaro: rigore conquistato e trasformato da Antenucci (50 con la maglia dei pugliesi) e gol del 3-3 che vale il pareggio finale.

Punto preziosissimo per la truppa biancorossa, anche alla luce del pareggio tra Avellino e Monopoli che hanno pareggiato, mantenendo inalterato il distacco sul secondo posto. Il prossimo turno vedrà il Bari far visita alla Paganese, domenica 30 gennaio alle 14:30.

Bari-Catania: la cronaca

Dopo un primo quarto d'ora con il Catania molto aggressivo e stabilmente nella metà campo del Bari, subito un episodio chiave al 16': calcio di rigore per i siciliani per un intervento scomposto di Di Gennaro su Russini nell'area biancorossa. Dal dischetto si presenta il capocannoniere Moro che spiazza Frattali calciando alla sua destra. La risposta dei galletti è quasi immediata e da grande squadra: Antenucci riceve il pallone da Botta al limite dell'area e si incunea in dribbling battendo di sinistro Stancampiano da posizione defilata. Ennesimo traguardo in carriera per l'attaccante che festeggia le 200 reti. La partita inizia ad essere vibrante: al 24' Mallamo perde un pallone in disimpegno, Moro fa sua la sfera e calcia dalla distanza chiamando Frattali alla respinta, la difesa del Bari poi allontana la sfera. Al 35' altra topica di Di Gennaro: passaggio in orizzontale a centrocampo, sulla sfera si avventa Greco che s'invola palla al piede lasciando sul posto Terranova e Celiento e battendo Frattali in uscita con una conclusione precisa. Prova a replicare al 37' il Bari con un sinistro dal limite Antenucci, palla fuori dallo specchio di poco. Ancora il 7 biancorosso, servito bene da D'Errico in area, si divora il gol del nuovo pareggio calciando non lontano dall'incrocio da buonissima posizione. Insiste la squadra di Mignani alla ricerca del 2-2: cross da sinistra di Mazzotta, Mallamo ci prova di testa ma non inquadra la porta. Al 42' nuovamente pericoloso Greco che dopo aver evitato Terranova con classe conclude sull'esterno della rete sprecando da buona posizione. Il Bari è costretto a rinunciare anzitempo a Botta, costretto a uscire al 43' per infortunio: al suo posto Cheddira. Il primo tempo si chiude dopo 3' di recupero con gli ospiti in vantaggio 1-2.

Subito un cambio nella ripresa: Citro prende il posto di Di Gennaro e va a posizionarsi alle spalle di Antenucci e Cheddira, Mallamo va in regia e Marras scala a centrocampo. Trazione offensiva per i biancorossi. Al 57' il Catania colpisce per la terza volta: cross da sinistra di Greco, Moro colpisce in acrobazia trovando la respinta di Frattali, sul pallone si avventa Biondi che a porta vuota non sbaglia e fa 1-3 gol. Sembrerebbe finita ma al 58' Cheddira guadagna un calcio di rigore dopo essere stato atterrato da Pinto. Sul pallone va Mirco Antenucci che batte Stancampiano per il 2-3, festeggiando la cinquantesima rete in biancorosso. Partita con continui ribaltamenti di fronte: Moro al 63' non sfrutta l'assist di Pinto graziando Frattali. Un minuto dopo ci prova Biondi azionato da Greco, conclusione alta sopra lo specchio. Il pareggio del Bari arriva al 72': pallone recuperato a centrocampo, D'Errico inventa un lancio preciso per Cheddira che di testa è bravissimo a prendere in controtempo Stancampiano. Doppio cambio a 10' dalla fine: dentro Belli e Simeri per Pucino e Marras. All'84' ci prova D'Errico con una frustata da lontano, palla fuori di poco. Occasionissima per Cheddira all'89': cross di Belli dalla destra, colpo di testa dell'11 biancorosso, pallone fuori di pochissimo.

Bari-Catania: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Frattali; Pucino (81' Belli), Celiento, Terranova, Mazzotta (63' Ricci); Mallamo, Di Gennaro (46' Citro), D'Errico; Botta (43' Cheddira); Marras (81' Simeri), Antenucci. A disp.: Polverino, Plitko, Di Cesare, Gigliotti, Lollo, Paponi. All.: Mignani.

CATANIA (4-3-3): Stancampiano, Albertini, Monteagudo, Ercolani, Pinto (68' Izco); Greco (90'+1 Zanchi), Cataldi (77' Simonetti), Provenzano; Biondi (77' Russotto), Russini (68' Ropolo), Moro. A disp.: Sala, Sipos, Frisenna, Bianco. All.: Baldini.

Arbitro: Cascone di Nocera Inferiore

Assistenti: Feraboli - Nasti

IV: Ricci

Marcatori: 17' rig. Moro (C), 19', 58' rig. Antenucci (B), 35' Greco (C), 57' Biondi (C), 72' Cheddira (B)

Note - ammoniti Di Gennaro, D'Errico, Pucino (B), Pinto, Albertini, Ercolani, Stancampiano, Cataldi (C). Recupero: 2' pt, 5' st. Spettatori: 3982