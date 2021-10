Bari-Catanzaro, le pagelle: Antenucci il migliore, prova maiuscola di Mallamo e Frattali

Serie C Girone C

Successo pesante per il Bari, vittorioso nella partita di cartello della 12ª giornata di Serie C contro il Catanzaro. Un risultato che ha consentito alla squadra di Mignani di portare a 7 punti il proprio vantaggio sui calabresi, ritenuti da molti i principali concorrenti per la promozione diretta.

Tre punti meritati per i galletti, frutto di una prestazione di grande sacrificio e sofferenza da parte di tutta la squadra che è stato il miglior modo di reagire al brutto passo falso nel derby perso sul campo della Virtus Francavilla.

Antenucci 7,5: Nonostante la prova non brillante di Francavilla, Mignani gli dà fiducia, forse sapendo anche che ha un conto aperto col Catanzaro a cui ha fatto male già diverse volte. La mossa si rivela azzeccata perché oltre a portare in vantaggio i suoi con una splendida mezza rovesciata, sfodera una prestazione totale, rincorrendo e ringhiando gli avversari fino a quando ha fiato.

Frattali 7: Sfodera almeno un paio di interventi determinanti ai fini del punteggio tra cui quello su un colpo di testa di Cianci deviato sulla traversa e quando nega un rigore in movimento a Bombagi all'inizio della ripresa.

Mallamo 7: Alla quarta presenza da titolare consecutiva rimanendo in campo per tutta la partita, il classe '99 sfodera una prestazione di altissimo livello svolgendo un prezioso lavoro di raccordo tra le linee con e senza palla.

Simeri 6,5: Riproposto titolare da Mignani, si vede da subito la sua voglia di far bene. Prima scalda i motori con un destro che esce di poco dopo aver mandato a vuoto il suo marcatore, poi è bravo a credere nel suggerimento di Botta e ad approfittare dello svarione di Fazio per segnare il gol che regala i tre punti al Bari.

Botta 6,5: Pur non essendo stato bene in settimana, stringe i denti e va in campo sfoderando una prova di qualità e sostanza. Suo l'assist per il gol vittoria di Simeri.

Gigliotti 5,5: Cianci è un cliente scomodo e lui lo argina come può ma nel finale del primo tempo sembra più distratto a protestare e allora che l'ex approfitta di una disattenzione e colpisce per il momentaneo 1-1.

Ricci 5,5: Oltre a partecipare alla disattenzione che costa il momentaneo pari dei calabresi, accompagna rarissimamente le azioni offensive, forse preoccupato dalle incursioni sulla sua fascia.

D'Errico 5,5: Conferma di non essere in periodo di condizione fisica brillante pur non facendo mancare il suo contributo in termini di lotta, ma da uno con le sue qualità ci si aspetta ben altro.

Bari-Catanzaro 2-1: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Frattali 7; Pucino 6, Terranova 6, Gigliotti 5,5, Ricci 5,5 (61' Mazzotta 6); Maita 6 (30' D’Errico 5,5), Bianco 6 (78' Di Gennaro 6), Mallamo 7; Botta 6,5 (78' Scavone 6); Antenucci 7,5, Simeri 6,5 (61' Cheddira 5,5). A disp.: Polverino, Plitko, Celiento, Citro, Lollo, Mazzotta, Belli, Paponi. All. Mignani 7.

CATANZARO (3-4-2-1): Branduani 6; Fazio 5, Martinelli 5,5, Scognamillo 5,5; Rolando 5 (35' Porcino 6, 67' Bearzotti 5,5), Verna 6 (63' Cinelli 6), Welbeck 6, Vandeputte 6,5; Carlini 6 (63' Vazquez 5,5), Bombagi 5,5; Cianci 6,5. A disp.: Nocchi, Romagnoli, Tentardini, De Santis, Curiale, Monterisi, Risolo, Gatti. All. Calabro 6.

Arbitro: Rutella di Enna

Assistenti: Severino - Massimino

IV: Perenzoni

Marcatori: 19' Antenucci (B), 41' Cianci (C), 45'+2 Simeri (B)

Note - ammoniti Gigliotti, Bianco, Ricci, Pucino, Terranova (B), Martinelli, Welbeck, Bombagi (C). Recupero: 3' pt, 5' st