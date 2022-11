Bari, per Cheddira si avvicina il sogno mondiale: è tra i preconvocati del Marocco

Sogna Walid Cheddira, inserito dal selezionatore della nazionale del Marocco Hoalid Regragui nella 'lista estesa' dei convocati per il prossimo Mondiale in Qatar. L'attaccante del Bari si unirà al gruppo dei ‘Leoni dell’Atlante’ il prossimo 13 novembre, sperando di riuscire a strappare un posto anche nella lista finale che verrà comunicata nei prossimi giorni.

Per il Bari, che dovrà fare a meno del capocannoniere del campionato cadetto, non è il massimo della vita, tuttavia, dalla società biancorossa filtra grande soddisfazione per la chiamata di 'Walo', cresciuto in maniera esponenziale dalla scorsa stagione. Mignani, inoltre, in sua assenza potrà sfruttare e provare anche le numerose alternative offensive a sua disposizione.