Bari, ufficiale la cessione di Cheddira al Napoli. Ansia per le condizioni di Ménez

In attesa di ulteriori annunci in entrata, il Bari ha comunicato ufficialmente di aver ceduto a titolo definitivo Walid Cheddira al Napoli. Il classe '98, che verrà girato in prestito al Frosinone, lascia il capoluogo pugliese dopo 75 presenze corredate da 28 reti e 10 assist.

In biancorosso oltre a conquistare una promozione dalla C alla B e a laurearsi capocannoniere della Coppa Italia 2022-2023, ha ottenuto anche la chiamata della nazionale marocchina con cui ha partecipato al Mondiale di Qatar 2022. "Al nostro 'Walino' - si legge nel comunicato del Bari - auguriamo il meglio possibile, auguriamo di realizzare i suoi sogni e di non perdere mai il sorriso. In bocca al lupo Wal, Bari sarà sempre casa tua".

Ansia per le condizioni di Ménez

Nel frattempo il Bari attende notizie dall'infermeria per conoscere l'entità degli infortuni occorsi ai suoi calciatori durante la gara della prima giornata di campionato contro il Palermo. Per Davide Diaw dovrebbe trattarsi di un problema al retto femorale che non dovrebbe essere di grave entità, mentre c'è apprensione per le condizioni di Jérémy Ménez, vittima di un duro scontro di gioco in cui ha rimediato una distorsione al ginocchio. Lunedì il francese dovrebbe effettuare una risonanza magnetica per escludere l'interessamento dei legamenti. Anche in base all'esito degli esami strumentali dell'ex Reggina, è possibile che Polito acceleri le operazioni per dare a Mignani un ulteriore rinforzo in attacco.