Bari, ripreso Cheddira dal Parma: torna a titolo definitivo

Prima ufficialità della stagione per il Bari che ha reso noto l'acquisto di Walid Cheddira dal Parma. Il centravanti italo-marocchino era già stato in biancorosso durante la scorsa annata, terminata con la promozione in Serie B a cui ha contribuito con 7 gol, e ora torna in Puglia a titolo definitivo.

"SSC Bari - si legge nella nota del club - comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Parma Calcio 1913 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore italo-marocchino Walid Cheddira (22.01.1998 Loreto). L'attaccante, dopo una spledida stagione in biancorosso, culminata con la promozione in Serie B (39 presenze, 7 gol, 3 assist e 2 rigori procurati), ha firmato un contratto fino al giugno 2025 e sarà nuovamente a disposizione di mister Mignani sin dal ritrovo della truppa in città previsto per lunedì 4 luglio. Bentornato 'Walo' !"

Ora in attacco, dove l'unico certo della conferma al momento sembra Mirco Antenucci, sono attesi altri colpi per rinforzare il reparto. I nomi sul taccuino restano quelli di Gabriele Moncini del Benevento e dell'ex biancorosso George Puscas del Reading, oltre all'under del Bologna Gianmarco Cangiano.