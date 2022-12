Cheddira: "Mondiale esperienza unica, ora testa al Bari. Sogno un gol lunedì"

Messa ormai in archivio la preziosa esperienza della Coppa del Mondo vissuta con la nazionale del Marocco, Walid Cheddira è tornato ad allenarsi in gruppo con il Bari.

L'attaccante, nuovamente a disposizione di Mignani, ha parlato in conferenza stampa raccontando le emozioni vissute in Qatar: "L'esperienza è stata unica e indimenticabile. Fa parte del mio bagaglio calcistico ma ora torno a pensare al Bari. Il gol mi manca come manca a tutti gli attaccanti quando non segnano da tanto. Spero di farne uno già nella partita di lunedì".

Tra compagni di squadra e avversari, Cheddira ha avuto a che fare con alcuni dei migliori calciatori al mondo: "Calarsi in queste realtà è particolare, lascia emozioni indelebili. Far parte di una squadra piena di giocatori fortissimi, giocare contro le nazionali più forti. Ho potuto vedere e vivere i ritmi altissimi che ci sono a quei livelli. La soglia di errore diminuisce moltissimo. Trovarsi in campo con Ronaldo o tanti altri mi ha fatto capire che i sacrifici vengono ripagati. Ho scambiato la maglia con Leão, Perisic e Mertens. La squadra più completa mi è sembrata la Francia, fortissima davanti ma con una difesa solida e organizzazione di gioco. Non a caso sono arrivati in finale".

L'espulsione contro il Portogallo ha determinato la fine in anticipo dell'avventura mondiale (indisponibile in semifinale, non è stato schierato nella finalina contro la Croazia, persa 2-1 ndr): "L'unica cosa che mi è dispiaciuta è stata saltare la semifinale, ma non c'è nessun rimorso. Sono entrato per aiutare la squadra, quello che ha determinato l'espulsione è stato un episodio che non ha significato nulla nell'economia della partita".

Nella scorsa giornata c'è stato l'aggancio di Brunori del Palermo in cima alla classifica marcatori: "Ad essere sincero non la guardo, non è un mio chiodo fisso. Lavoro per me stesso e la squadra e continuerò così, poi a fine anno tireremo le somme. Sono felice di quello che stiamo facendo".

Il mondo del calcio è stato stupito dalle performance del Marocco in particolar modo per lo spirito mostrato in campo: "Quello che abbiamo fatto è sotto gli occhi di tutti. Ogni partita è stata una lotta, abbiamo dato il massimo, alcuni di noi hanno giocato infortunati, altri hanno rischiato pur non essendo al meglio. Volevamo far felici le persone del Marocco che poi ci hanno accolto in maniera incredibile". E il percorso in nazionale è appena iniziato: "Sono entrato in un gruppo spettacolare. Spero di farne parte a lungo e so che dipenderà molto da quello che farò in campo. Sono stato accolto in una maniera che non mi aspettavo, ben voluto da tutti. Siamo stati quasi due mesi insieme siamo sempre andati d'accordo e credo si sia visto in campo. È un'esperienza che mi ha arricchito tanto, ho capito cosa serve per stare ad alti livelli".

Il gol tra Bari e nazionale, manca dalla partita di Benevento: "Non so se partirò titolare, dipende dal mister, io sono a completa disposizione. Da cosa dipende il digiuno? Le squadre hanno iniziato a studiarci, a capire i nostri punti di forza. Per certi versi è venuto meno l'effetto sorpresa ma abbiamo comunque tante armi per far male agli avversari".

Durante la Coppa del Mondo non sono mancati gli incoraggiamenti da parte di amici e compagni di squadra: "Tutti i compagni mi hanno sempre scritto messaggi, fatto gli auguri e i complimenti ma ho ricevuto anche un'enorme ondata di affetto da parte dei tifosi del Bari".

Oltre a Cheddira, anche Antenucci è a secco da una decina di partite, ora più che mai il Bari ha bisogno dei suoi attaccanti: "Siamo concentrati sulla partita di lunedì che è importante, spero che riprenda anche Antenucci. Di fare bene e portare a casa un altro risultato. Se mi intriga il 4-3-2-1? Il mister ha scelto così e i risultati gli hanno dato ragione, per me non cambia nulla, sono sempre a disposizione".

L'ultima battuta è stata sulle numerose voci di mercato che lo vedono coinvolto, nonostante la dirigenza biancorossa abbia già confermato la sua permanenza almeno fino alla fine della stagione: "Non ci sto pensando assolutamente, non so niente, con il direttore, il presidente e il mio procuratore abbiamo le idee chiare. Le voci finiscono lì. Per il futuro non so dire, io mi trovo bene a Bari, penso a fare bene qui".