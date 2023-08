Bari-Cittadella 1-1: Nasti illude, Pavan riacciuffa i biancorossi al 90'

Il Bari deve ancora aspettare per festeggiare la prima vittoria casalinga della stagione. Contro il Cittadella, sembrava essere arrivato il momento, ma il gol segnato in avvio di primo tempo da Nasti non è stato sufficiente, perché all'89' è arrivato il pari dei veneti con Pavan che ha fissato il punteggio finale sull'1-1.

Un risultato, il pareggio, che tutto sommato rispecchia quanto visto in campo, con il Bari che ha disputato un buon primo tempo, trascinato dalla verve di Sibilli e che ha saputo sfruttare l'occasione con il giovane centravanti scuola Milan. Nel secondo tempo, però, l'intensità dei Galletti è calata: Gorini ha rivitalizzato i suoi con i cambi, mentre Mignani non è riuscito a pareggiare la vigoria ospite con le sue mosse. E dopo aver chiuso nella propria metà campo il Bari, è arrivato il pari del Cittadella con un'incornata di Pavan sugli sviluppi di un corner. Ai biancorossi è andata persino bene, vista la clamorosa occasione del possibile 1-2 sciupata da Salvi nei minuti di recupero.

Di buono c'è che il Bari resta imbattuto e sale a quota 5 punti dopo le prime tre giornate di campionato ma le prossime ore diventano decisive per definire quali saranno le ambizioni di questa squadra. Restano infatti due giornate di calciomercato per completare la rosa a disposizione di Mignani e renderla profonda al punto da poter competere per la promozione.

Bari-Cittadella: la cronaca

Di rientro dalla squalifica, Di Cesare e Maita riprendono i rispettivi posti da titolari. A centrocampo prima nell'undici iniziale per Koutsoupias. In attacco confermato il tridente con Sibilli e Morachioli alle spalle di Nasti. Bari in campo con la nuova terza maglia, nera con motivi dorati. Pochi istanti dopo il calcio d'inizio la Curva Nord espone un duro striscione indirizzato alla società: "Prestiti da elemosinare niente acquisti di proprietà. Non scherzate con la nostra fedeltà". Al 6' minuto il Bari è già in vantaggio: cross dalla trequarti destra di Sibilli, colpo di testa di Nasti ad attaccare il primo palo con Kastrati che non può nulla. La prima occasione per il Cittadella arriva dopo un quarto d'ora con un colpo di testa di Magrassi che termina alto di poco sulla traversa. Brenno si sporca per la prima volta i guanti al 27' alzando in corner un altro colpo di testa, questa volta di Pavan, sugli sviluppi di una palla inattiva. Al 32' trema il palo alla destra di Brenno: sinistro di Cassano dal limite dell'area, il portiere biancorosso viene salvato dal montante, poi sulla ribattuta Giraudo viene murato e l'azione d'attacco dei veneti sfuma. Al 34' grossa opportunità per il raddoppio dei biancorossi: azione ragionata, Maiello inventa da sinistra e serve Sibilli appostato a centro area, tiro di prima intenzione ribattuto con il 20 biancorosso che reclama per un fallo di mano di Pavan, Santoro però lascia correre dopo il check audio dalla sala VAR. Gli ospiti provano a riaffacciarsi in avanti al 36' Magrassi, però, spreca l'azione in contropiede calciando debolmente verso la porta difesa da Brenno. Al 42' altra opportunità per il Bari codtruita da Sibilli: traversone teso da destra, Nasti prova il controllo tra i centrali avversari, la palla finisce sul sinistro di Morachioli che calcia ma non inquadra lo specchio della porta. Durante i 5' di recupero della prima zione tentativo di Maita dal limite, conclusione forte ma centrale, facilmente parata da Kastrati. Le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per il Bari.

Gorini opta per un doppio cambio subito dopo l'intervallo: fuori Kornvig e Giraudo rimpiazzati da Amatucci e Carissoni. Il secondo tempo si apre con due conclusioni senza pretese, ci prova prima il Bari con Sibilli, poi il Citta con un tiro di Vita, in entrambi i casi i portieri parano senza affanni. Grande opportunità per pareggiare per il Cittadella al minuto 57' quando Cassano riesce a trovare lo spazio per il tiro ma viene murato in maniera decisiva da Vicari. Al 59' tra i granata fuori Maistrello sostituito da Pandolfi e al 67' Tessiore per Cassano. La contromossa di Mignani arriva al 69' con Benali al posto di Koutsoupias. Doppia sostituzione per i biancorossi a 15' dal 90': dentro Edjouma e Scheidler per Sibilli e Morachioli. Ultima sostituzione per i veneti al 79': Pittarello al posto di Magrassi. Nel Bari all'83' fuori Ricci e Nasti sostituiti da Pucino e Bellomo. Giallo per Di Cesare al minuto 84' per un intervento in ritardo su Tessiore. Punizione dal limite battuta da Vita che però si stampa sulla barriera. Anche Edjouma prova a rendersi pericoloso all'87' andando al tiro su un'azione di rimessa orchestrata da Benali, pallone fuori non di molto alla destra di Kastrati. All'89' intervento determinante di Brenno su un colpo di testa di Pandolfi, palla in corner. Sugli sviluppi del corner arriva il gol del pari di Pavan, autore di un colpo di testa sul primo palo, con Edjouma che perde la marcatura. Beffa per il Bari che ha ancora 9' di recupero per crederci ma al 94' è il Cittadella con Salvi ad avere l'opportunità per il gol da due passi, la mira però è da rivedere.

Bari-Cittadella 1-1: il tabellino

BARI (4-3-2-1): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci (82' Pucino); Maita, Maiello, Koutsoupias (69' Benali); Sibilli (75' Scheidler), Nasti (83' Bellomo), Morachioli (75' Edjouma). A disp.: Polverino, Matino, Faggi, Zuzek, Lops, Celiento, Frabotta. All. Mignani

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Frare, Giraudo (46' Carissoni); Vita, Branca, Kornvig (46' Amatucci); Cassano (67' Tessiore); Magrassi (79' Pittarello), Maistrello (59' Pandolfi). A disp.: Maniero, Angeli, Mastrantonio, Saggionetto, Danzi, Rizza. All. Gorini

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: Cecconi - Votta

IV: Gigliotti

VAR: Serra

AVAR: Di Vuolo

Marcatori: 6' Nasti (B)

Note - ammoniti Maistrello (C), Di Cesare (B). Cooling break al 25' e al 71'. Recupero: 5', 9'

Spettatori: 22.440 (8.642 abbonati, 21 ospiti)