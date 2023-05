Bari-Cittadella 1-1, le pagelle: Benedetti il più pericoloso, Mazzotta in affanno

Gara complicata per il Bari, che ha perso un'occasione ghiotta per accorciare sul Genoa pareggiando in casa col Cittadella. Un pari, quello coi veneti, che complica la corsa al secondo posto ma che trova riscontro in quello che si è visto in campo al San Nicola. Gli amaranto, infatti, sono stati la squadra più pericolosa (a fine partita 19 tiri contro i 9 del Bari) e per larghi tratti dell'incontro, e hanno messo in grande difficoltà l'undici biancorosso con il loro pressing asfissiante.

LA CRONACA - Benedetti illude il Bari: solo un pari col Cittadella

I migliori Today

Benedetti 6,5: Un palo colpito nel primo tempo e il gol del momentaneo vantaggio ne fanno l'uomo più pericoloso dei biancorossi. Peccato per la palla persa ingenuamente sull'azione da cui è nato il pari veneto.

Di Cesare 6,5: Un vero guerriero. Inizia mascherato, poi rinuncia alla protezione comandando la difesa con autorità. Notevole il salvataggio in rovesciata a murare Embalo.

Zuzek 6,5: Prestazione positiva dello sloveno che non fa rimpiangere Vicari disputando una gara attenta.

Bellomo 6,5: Mignani lo conferma tra i titolari, lui gioca una gara di sostanza e offre l'assist per Benedetti. Quando esce il Bari cala.

I peggiori Today

Cheddira 5,5: Continua il momento di difficoltà dell'attaccante biancorosso. Poche occasioni per far male e la sensazione che a volte s'intestardisca in azioni personali.

Morachioli 5,5: Parte bene, poi come tutto il Bari resta imbrigliato nella pressione del Cittadella, venendo di fatto annullato anche quando viene spostato sulla trequarti.

Mazzotta 5,5: Manca in fase di spinta e sembra in affanno quando c'è da difendere. Emblematica l'azione da cui nasce l'1-1 in cui perde la marcatura su Antonucci.

Bari-Cittadella 1-1: pagelle e tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile 5,5; Pucino 6, Di Cesare 6,5, Zuzek 6,5, Mazzotta 5,5; Bellomo 6,5 (71' Molina 5,5), Maita 6, Benedetti 6,5 (86' Botta sv), Morachioli 5,5 (81' Mallamo sv), Esposito 6 (71' Ceter 6), Cheddira 5,5 (81' Antenucci sv). A disp.: Frattali, Matino, Benali, Galano, Scheidler, Ricci, Dorval. All. Mignani

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati 6; Salvi 6,5 (81' Maistrello 6,5), Perticone 6,5, Pavan 6,5, Donnarumma 6; Vita 6, Branca 6, Mastrantonio 6 (60' Danzi 6); Antonucci 7 (90'+5 Felicioli sv); Ambrosino 6 (60' Embalo 6), Magrassi 6. A disp.: Manfrin, Maniero, Del Fabro, Mattioli, Carriero. All. Gorini 6,5

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Massara - Fontani

IV: Carrione

VAR: Marinelli

AVAR: Pezzuto

Marcatori: 52' Benedetti (B), 84' Maistrello (C)

Note - ammoniti Perticone (C), Pavan (C), Caprile (B), Branca (C). Recupero: 1', 6'

Spettatori: 20.448 (7.651 abbonati, 42 tifosi ospiti)