Bari-Cittadella 1-1, le pagelle: bene Sibilli e Nasti. Deludono Morachioli ed Edjouma

Com'era già capitato col Palermo alla prima giornata, il Bari ha pareggiato ancora al cospetto del proprio pubblico: la partita del terzo turno di campionato col Cittadella è finita 1-1 al termine di un incontro equilibrato.

Il primo tempo, finito sull'1-0 per i Galletti, è stato di marca biancorossa con Sibilli ancora una volta tra i protagonisti (dopo il gol di Cremona, suo l'assist peril vantaggio di Nasti), mentre nella ripresa c'è stato un vistoso calo fisico dei padroni di casa.

A fare la differenza è stata la qualità dei cambi in panchina a disposizione dei due tecnici, con Gorini che ha potuto scegliere le proprie mosse rivitalizzando la squadra e arrivando al pari con Pavan, mentre Mignani si è dovuto accontentare dei pochi calciatori che aveva a disposizione.

Bari-Cittadella 1-1, le pagelle dei biancorossi

Brenno 6: Poche incertezze, para quando è chiamato in causa. Ha un gran riflesso su Pandolfi ma non può nulla sul pareggio di Pavan, azione in cui non è irreprensibile, vero, ma in cui il centrale veneto salta del tutto indisturbato.

Dorval 6: Bene soprattutto nel primo tempo quando si trova a meraviglia con Sibilli. Finisce a sinistra dopo l'ingresso di Pucino.

Di Cesare 6: Gara più o meno senza sbavature, nel finale si becca un giallo e si fa male, piazzandosi a metà campo per gli ultimi minuti di gioco. Non è un caso, che il pari arrivi su una palla inattiva dove non c'è lui a saltare.

Vicari 7: Prestazione in linea con l'inizio di stagione per il centrale romano, praticamente perfetto in ogni lettura. Decisivo un suo salvataggio su una conclusione da distanza ravvicinata di Cassano.

Ricci 5: Si vede poco o per niente in fase di accompagnamento dell'azione, spesso è impreciso in fase di appoggio. Poco concentrato. Dall'82' Pucino: sv

Maita 6: La sensazione vedendolo giocare è che non abbia ancora raggiunto la forma ottimale. Poco lucido e incisivo.

Maiello 6,5: Sempre importante nella gestione del pallone, offre un grande aiuto anche in fase d'interdizione. Conclude la partita stremato.

Koutsoupias 6: Sembra già a suo agio negli schemi di Mignani. Bene nel primo empo, cala a inizio ripresa. Dal 69' Benali 6: Entra con un buon piglio per aiutare i suoi a tenere palla e in parte ci riesce.

Sibilli 7: Ancora una volta tra i migliori del Bari. Al 6' pennella l'assist per la testa di Nasti, poi sembra indemoniato correndo su ogni pallone. Sostituito a metà primo tempo dopo aver speso tantissimo. Dal 75' Scheidler 5: Inserito per tenere su la squadra, fallisce ancora una volta nel compito assegnatogli. Forse la sua ultima apparizione in biancorosso prima di trasferirsi al Brescia.

Nasti 7: Gol da centravanti vero, attaccando il primo palo proprio come piace a lui. Che sia il primo di tanti con la maglia biancorossa. Esce stremato. Dall'83' Bellomo: sv,

Morachioli 5,5: Nel primo tempo spreca un'ottima occasione da buona posizione ma è l'unica volta in cui si vede, per il resto prestazione assai fumosa. Dal 75' Edjouma 5,5: Va vicino al raddoppio con un destro largo di poco da posizione defilata, poi perde colpevolmente la marcatura su Pavan in occasione dell'1-1.

Bari-Cittadella 1-1: pagelle e tabellino

BARI (4-3-2-1): Brenno 6; Dorval 6, Di Cesare 6, Vicari 7, Ricci 5 (82' Pucino sv); Maita 6, Maiello 6,5, Koutsoupias 6 (69' Benali 6); Sibilli 7 (75' Scheidler 5), Nasti 7 (83' Bellomo sv), Morachioli 5,5 (75' Edjouma 5,5). A disp.: Polverino, Matino, Faggi, Zuzek, Lops, Celiento, Frabotta. All. Mignani 6

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati 6; Salvi 6, Pavan 6,5, Frare 6, Giraudo 6 (46' Carissoni 6); Vita 6, Branca 6, Kornvig 5,5 (46' Amatucci 6); Cassano 6,5 (67' Tessiore 6); Magrassi 5 (79' Pittarello sv), Maistrello 5 (59' Pandolfi 6,5). A disp.: Maniero, Angeli, Mastrantonio, Saggionetto, Danzi, Rizza. All. Gorini 6,5

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: Cecconi - Votta

IV: Gigliotti

VAR: Serra

AVAR: Di Vuolo

Marcatori: 6' Nasti (B), 89' Pavan (C)

Note - ammoniti Maistrello (C), Di Cesare (B). Cooling break al 25' e al 71'. Recupero: 5', 9'

Spettatori: 22.440 (8.642 abbonati, 21 ospiti)