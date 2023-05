Benedetti illude il Bari: solo un pari col Cittadella

Delusione per il Bari, fermato in casa contro il Cittadella nel 35° turno di Serie B: 1-1 il punteggio della gara del San Nicola. Vantaggio biancorosso in apertura di ripresa con un colpo di testa di Benedetti, pari ospite all'84' con Maistrello, in campo da pochi minuti.

Un pareggio che amareggia gli uomnini di Mignani, che avevano l'opportunità di accorciare di due punti sul Genoa, fermato sul pari in casa del Südtirol, ma che per quello che si è visto in campo è sembrato più che giusto. Dopo un buon inizio, infatti, la squadra biancorossa si è fatta progressivamente imbrigliare nel pressing dei veneti. Viste le difficoltà a sviluppare il proprio gioco, non è un caso che il Bari sia riuscito a sbloccare il risultato su palla inattiva, ma da una disattenzione su corner è nato anche il pari della squadra di Gorini.

Con questo punto i Galletti consolidano il terzo posto a quota 61, mantenendo invariato il proprio distacco dai liguri e il proprio vantaggio sul Südtirol. La corsa al secondo posto si complica, ma resta ancora matematicamente aperta: nel prossimo turno, in programma il 6 maggio alle 14, quando i biancorossi faranno visita al Modena, servirà il massimo dello sforzo per ottenere una vittoria e continuare a sperare.

Bari-Cittadella: la cronaca

Al 4' primo tiro della partita: Ambrosino crossa per Salvi che colpisce di testa appostato a centro area ma non inquadra lo specchio della porta. Un minuto più tardi Bari pericoloso con un assolo palla al piede di Cheddira, che finisce a terra in area contrastato da un difensore dei veneti senza che l'arbitro ravvisi alcuna irregolarità. Bella trama del Bari al 7': break di Cheddira, passaggio in verticale per Esposito che controlla e calcia spedendo alto sopra la traversa dal limite dell'area. Al 24' cross dalla destra di Salvi, Ambrosino stacca di testa ma non inquadra la porta. Dopo aver controllato il gioco nella prima parte di gara, il Bari resta imbrigliato nella pressione alta del Cittadella che al 36' va di nuovo al tiro in maniera pericolosa con Antonucci, il suo destro da buona posizione però si perde largo alla destra di Caprile. Il Bari prova a scuotersi e al 39' dopo un'azione manovrata, prova a spaventare Kastrati con un tiro-cross da posizione defilata di Mazzotta, il portiere dei veneti però si salva. All'improvviso una grande chance per i Galletti: cross di Pucino per Esposito a centro area, colpo di testa e pallone allontanato, Cheddira ci si avventa e crossa, e Benedetti di testa colpisce il palo. È l'ultima occasione del primo tempo che va in archivio sullo 0-0 dopo un minuto

di recupero.

La ripresa inizia senza cambi per entrambe le squadre. Il copione tattico sembra lo stesso del primo tempo con il Cittadella ad operare un pressing asfissiante volto a non far ragionare il Bari. I biancorossi, però, riescono ugualmente a sbloccare il risultato sfruttando una palla inattiva: Bellomo dalla bandierina calcia sul primo palo, Benedetti anticipa Salvi e in torsione batte Kastrati per l'1-0. Scoccata l'ora di gioco gli ospiti ricorrono a una doppia sostituzione: Embalo e Danzi prendono il posto di Ambrosino e Mastrantonio. Azione pericolosa del Cittadella al 67': Antonucci rifinisce per Magrassi da sinistra, tocco sotto misura e palla che finisce di poco alla sinistra di Caprile. Primi due cambi anche per Mignani a 20' dal 90': dentro Molina e Ceter per Bellomo ed Esposito. Veneti di nuovo al tiro con Embalo al 73', pallone insidioso ma fuori bersaglio. Tentativo di testa di Cheddira al 78', Kastrati blocca senza apprensioni. Altri cambi all'81': Antenucci e Mallamo prendono il posto di Cheddira e Morachioli tra i biancorossi, mentre nel Cittadella Maistrello prende il posto di Salvi. Pari dei granata sullo sviluppo di un corner all'85': a segno proprio il nuovo entrato Maistrello, lesto ad approfittare in scivolata di un pallone vagante spizzato da Antonucci e rimasto davanti a Caprile. Durante i 6' di recupero Antonucci impegna ancora Caprile col destro salvato in angolo rima di lasciare il posto a Felicioli. Triplice fischio: 1-1 al San Nicola.

Bari-Cittadella 1-1: il tabellino

BARI (4-3-1-2): Caprile, Pucino, Di Cesare, Zuzek, Mazzotta, Bellomo (71' Molina), Maita, Benedetti (Botta), Morachioli (81' Mallamo), Esposito (71' Ceter), Cheddira (81' Antenucci). A disp.: Frattali, Matino, Benali, Botta, Galano, Scheidler, Ricci, Dorval, Mallamo. All. Mignani

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi (81' Maistrello), Perticone, Pavan, Donnarumma; Vita, Branca, Mastrantonio (60' Danzi); Antonucci; Ambrosino (60' Embalo), Magrassi. A disp.: Manfrin, Maniero, Felicioli, Del Fabro, Embalo, Mattioli, Carriero, Maistrello, Danzi. All. Gorini

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Massara - Fontani

IV: Carrione

VAR: Marinelli

AVAR: Pezzuto

Marcatori: 52' Benedetti (B), 84' Maistrello (C)

Note - ammoniti Perticone (C), Pavan (C), Caprile (B), Branca (C). Recupero: 1', 6'

Spettatori: 20.448 (7.651 abbonati, 42 tifosi ospiti)