Bari-Cittadella, Mignani: "Vincere per tenere accese le speranze di arrivare secondi"

Michele Mignani, allenatore del Bari, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita della 35ª giornata di Serie B in casa contro il Cittadella, un altro snodo fondamentale della stagione dei Galletti.

Il 30 aprile il tecnico compirà 51 anni: "Il tempo non si ferma, bisogna imparare a godere della vita nella maniera giusta. Il compleanno lo vivo serenamente, sportivamente felice perché il Bari sta facendo un percorso importante in questo campionato. Per me è la prima stagione in Serie B, per ora la più importante della mia carriera. Bisogna sempre guardare avanti, dobbiamo pensare di finire in bellezza a partire dal Cittadella".

Sulla corsa al secondo posto: "Se la scorsa settimana non avessimo vinto a Pisa il discorso secondo posto sarebbe già stato chiuso. Il Genoa ha nelle sue mani la promozione, perché con tre vittorie nelle prossime tre è in Serie A. Dobbiamo pensare a noi stessi, l'unico modo per avere un lume di speranza è battere il Cittadella. Se dovesse accadere sarà un'altra piccola impresa, il Cittadella ha bisogno di punti, è una squadra che non muore mai, conosce il campionato da tanto tempo, anche nelle difficoltà riesce a venirne fuori, sarà una partita difficile".

Il gruppo è la forza dei biancorossi: "Credo di averlo dimostrato anche lo scorso anno. Voglio tenere tutti coinvolti tutti i miei giocatori. Questa rosa nei singoli si equivale, è normale che nell'arco di una stagione ci sia chi gioca di più e chi gioca di meno, ma è capitato più volte che cambiando interpreti il risultato sia stato lo stesso. Siamo nel momento più importante della stagione, se non dovessero capirlo sarebbe grave".

Il 4-4-2 è diventato un'alternativa concreta al 4-3-1-2, tanto che qualcuno lo invoca come modulo di riferimento: "Nella scelta del modulo si tiene presente il risultato, è l'obiettivo da cui si parte quando si sceglie una formazione, una soluzione tattica. Non mi ritengo un integralista, ho un'idea abbastanza precisa di calcio. Credo che la mia squadra debba saper far bene una cosa, cambiare continuamente toglie certezze. Nella prima parte di stagione avevamo un'identità e abbiamo fatto punti. A volte poi ci sono situazioni, dai tuoi giocatori, all'avversario, in cui si prova a fare qualcosa di diverso. Ovviamente deve esserci un lavoro dietro e non c'è la certezza che i risultati siano positivi. Nelle ultime partite abbiamo utilizzato un sistema di gioco un po' diverso, a volte è andata bene, altre meno. Serve lucidità. Per me è una crescita, non sono espertissimo ma inizio ad avere le mie partite sulle spalle".

Il tecnico ha fatto il punto sulle condizioni della squadra: "Abbiamo Vicari squalificato, Maiello sta risolvendo il problema. Stiamo cercando di capire le condizioni di Folorunsho, che ha avuto una piccola ricaduta anche se diversa dallo scorso problema. Scheidler dovrebbe rientrare".

Finora il Bari è stato poco pericoloso sui calci d'angolo: "Non siamo riusciti ancora a segnare, questo ci dispiace, lavoriamo in settimana per queste soluzioni. A volte li calciamo bene, altre meno, a Pisa siamo stati pericolosi, bisogna buttarla dentro e fare in modo che ci possa dare punti anche questa soluzione da palla ferma. Nel calcio tante squadre vincono gare sulle palle inattive, noi ci siamo riusciti pochissimo".

Mignani ha risposto anche a una domanda su Nicola Bellomo: "Lo apprezzo tantissimo sotto tutti gli aspetti. Non ha mai cambiato atteggiamento, quando ha giocato e quando è stato fuori. La sua voglia di allenarsi è rimasta intatta, ne servirebbero tanti come lui. A Pisa ha fatto una partita eccezionale, ma tutte le volte ha dato il 100%, sono quei giocatori che quando schieri hai la certezza che daranno tutto, per questo è un valore aggiunto. Forte per la categoria, porta mentalità, baresità, entusiasmo. Spero possa essere un valore aggiunto da qui alla fine".

Dopo la buona prova della scorsa domenica, potrebbe esserci la tentazione di confermare gli stessi interpreti della gara di Pisa: "Quando la squadra fa bene c'è sempre il pensiero di riproporla ma non bisogna avere i paraocchi perché magari c'è chi non ha giocato e sta bene. Abbiamo 4-5 giocatori in forma in questo momento. Non so se giocherà chi ha fatto bene a Pisa, ci sono ancora due giorni per decidere".

Hanno fatto molto discutere certe congetture a mezzo stampa provenienti dall'ambiente genoano: "Io non seguo, non faccio caso. Davvero non prendo in considerazione ciò che dicono gli altri, ognuno tira l'acqua al suo mulino, c'è chi lo fa lealmente, chi no. Guardo in casa nostra, i punti che abbiamo fatto li abbiamo meritati sul campo, mai usciti rubando. Al giorno d'oggi vanno accettate le decisioni, vengono viste in campo e fuori, è difficile contestare. Per me non ci sono problemi".

Sull'apporto di Ceter: "L'abbiamo avuto a tratti, mi piace, è intelligente a livello tattico. Avrei voluto dargli più continuità, ci sono riuscito per due partite a Parma e Palermo. Stiamo cercando di gestire i carichi di lavoro in modo da averlo a disposizione, mi sembra stia bene, ha dato il suo contributo nelle gare in cui è entrato e spero possa continuare a farlo".

Infine, un aggiornamento sulle condizioni Di Cesare, uscito malconcio dalla sfida col Pisa: "Il problema al naso è risolvibile con la mascherina o senza, sta bene. Capitano problemi così. Zuzek sostituirà Vicari".