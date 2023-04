Bari-Cittadella: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Le sfide tra Bari e Cittadella rievocano più ricordi ai tifosi biancorossi. A questo match, ad esempio, è legato un record negativo di paganti nell'aprile 2002, quando al San Nicola si presentarono appena in 51.

Ad altri, invece, torna in mente la sfida coi veneti della stagione 2017-2018, quando un punto di penalizzazione condannò i biancorossi a giocare la partita dei play-off fuori casa, e con lo 0-0 i veneti passarono in virtù del miglior piazzamento, mentre dall'altra parte si spalancava il baratro del fallimento.

Oggi lo scenario è molto diverso, il San Nicola è tornato a gremirsi sugli spalti con numeri da record, e il Bari, terzo in classifica a 60 punti, a -6 dal secondo posto del Genoa, lotta per tornare in massima serie. Chi se la passa peggio sono gli amaranto che attualmente si trovano al sedicesimo posto, in piena zona play-out con 37 punti. Inutile dire che la partita in programma lunedì 1° maggio alle 15 al San Nicola vale oro per entrambe le squadre: con una vittoria i biancorossi continuerebbero a mantenere vivo il sogno promozione diretta, mentre Gorino e i suoi cercano punti pesanti per tirarsi fuori dalla zona calda della classifica.

La direzione di gara è stata affidata al signor Davide Massa della sezione di Imperia, internazionale dal 2013 con cui il Bari in 4 precedenti non ha mai vinto (2 sconfitte e 2 pareggi). A coadiuvare il fischietto ligure ci saranno gli assistenti Massara e Fontani, mentre il quarto ufficiale sarà Carrione. In sala VAR ci saranno Marinelli e Pezzuto.

Bari-Cittadella: i precedenti

In totale Bari e Cittadella si sono affrontati 18 volte in gare ufficiali. Nel testa a testa sono in vantaggio i pugliesi con 9 vittorie, a fronte di 6 pareggi e 3 soli successi dei veneti. Nelle 8 partite disputate a Bari, si contano 6 vittorie dei padroni di casa, 1 pari e 1 successo amaranto (risalente alla stagione 2016-2017).

In questo campionato le due squadre si sono già affrontate alla 16ª giornata allo stadio Tombolato nella partita finita 0-3 per i Galletti a segno con Scheidler, Folorunsho e Maita.

A Bari l'ultimo precedente è un successo dei Galletti 4-2 nella stagione 2017-2018: nonostante lo svantaggio iniziale firmato da Salvi, la squadra allora allenata da Fabio Grosso, ribaltò il punteggio con una doppietta di Basha e i gol di Improta e Galano. Di Pasa l'inutile raddoppio veneto nel finale.

Come arriva il Bari

Per la sfida ai veneti, Michele Mignani ritrova tra i convocati Scheidler, mentre non avrà a disposizione lo squalificato Vicari e gli infortunati Folorunsho e Maiello. Nel 4-3-1-2 che può trasformarsi in 4-4-2 dei biancorossi, davanti a Caprile ci sarà la difesa con Pucino, Di Cesare (recuperato, andrà in campo con una mascherina), Zuzek e Mazzotta. A centrocampo Maita e Benedetti saranno affiancati da Bellomo, la cui posizione, così come quella di Morachioli, potrebbe tendere ad allargarsi, mentre in attacco dovrebbero partire Cheddira e Antenucci, sebbene Esposito, si candidi a una maglia da titolare.

Come arriva il Cittadella

Privo degli squalificati Giraudo, Crociata e Lores Varela, Gorini dovrà rinunciare anche all'acciaccato Asencio. Il tecnico dei veneti dovrebbe disporre i suoi con il 4-3-2-1: Kastrati tra i pali, difesa con Salvi, Perticone, Frare e Donnarumma, centrocampo con Carriero, Branca e Vita, e attacco con Embalo alle spalle delle punte Ambrosino e Antonucci.

Bari-Cittadella: probabili formazioni

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Zuzek, Mazzotta; Bellomo, Maita, Benedetti; Morachioli; Cheddira, Antenucci. All. Mignani

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Perticone, Frare, Donnarumma; Carriero, Branca, Vita; Embalo; Ambrosino, Antonucci. All. Gorini

Arbitro: Massa di Imperia

Assistenti: Massara - Fontani

IV: Carrione

VAR: Marinelli

AVAR: Pezzuto

Bari-Cittadella: dove vederla in tv e in streaming

Bari-Cittadella, valevole per la 35ª giornata di Serie B 2022-2023, è in programma alle 15 al San Nicola di Bari, verrà trasmessa in diretta streaming su Dazn e in televisione su Sky Sport (canale 253). Il match sarà visibile anche per gli abbonati a Helbiz Live e acquistabile in pay-per-view su OneFootball.