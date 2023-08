Bari-Cittadella: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Imbattuto nelle prime due giornate di campionato dove ha raccolto un pari in casa col Palermo e una vittoria in trasferta contro la Cremonese, il Bari tornerà questa sera a giocare davanti al suo pubblico per la partita del turno infrasettimanale di Serie B contro il Cittadella.

I granata, a quota 3, hanno un punto in meno rispetto ai biancorossi, poiché dopo la partenza vittoriosa in casa contro la Reggiana (1-0), sono stati sconfitti 2-0 sul campo del Parma nella gara del secondo turno.

Rispetto alla gara di Cremona per Mignani si attenua la situazione d'emergenza, visto il recupero dei due squalificati Maita e Di Cesare, la squadra però, orfana degli infortunati Ménez e Diaw, attende ancora gli ultimi rinforzi che dovranno necessariamente arrivare in queste ultime tre intense giornate di calciomercato.

A dirigere l'incontro sarà il signor Alberto Santoro della sezione di Messina, affiancato dagli assistenti Cecconi e Votta. Gigliotti sarà il quarto ufficiale, mentre al monitor ci saranno: Serra (VAR) e Di Vuolo (AVAR).

Come arriva il Bari

Per la partita contro i veneti Mignani ritrova Di Cesare e Maita al rientro dalla squalifica, mentre è ancora indisponibile D'Errico che deve scontare un altro turno. Prima convocazione per il nuovo acquisto Gianluca Frabotta. La formazione dovrebbe essere un 4-3-3 con Brenno tra i pali, Di Cesare e Vicari al centro con Dorval e Ricci terzini. A centrocampo con Maita e Maiello potrebbe esserci uno tra Benali e Bellomo. In avanti viaggiano verso la conferma Sibilli e Morachioli in appoggio a Nasti.

Come arriva il Cittadella

Gorini ha convocato 22 calciatori per la trasferta pugliese. Nella lista dei granata torna Angeli, mentre non c'è Carriero fermato da un problema muscolare. Lo schieramento dovrebbe essere il 4-3-1-2: Kastrati in porta, Carissoni, Pavan, Frare e Giraudo a comporre la linea difensiva, centrocampo con Amatucci, Branca e Mastrantonio e Vita a muoversi alle spalle dei due attaccanti Pittarello e Magrassi.

Bari-Cittadella: probabili formazioni

BARI (4-3-3): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Benali; Sibilli, Nasti, Morachioli. All. Mignani

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Pavan, Frare, Giraudo; Amatucci, Branca, Mastrantonio; Vita; Pittarello, Magrassi. All. Gorini

Arbitro: Santoro di Messina

Assistenti: Cecconi - Votta

IV: Gigliotti

VAR: Serra

AVAR: Di Vuolo

Bari-Cittadella: i precedenti

Tra Bari e cittadella esistono 19 e precedenti in partite ufficiali. Il maggior numero di vittorie appartiene ai biancorossi che contano 9 affermazioni contro le sole 3 dei granata, mentre altre 7 gare sono finite in parità. Nelle 9 partite disputate in casa dei Galletti sono arrivate 6 vittorie, 2 pareggi e 1 vittoria del Citta.

I precedenti più recenti risalgono alla scorsa stagione: all'andata in Veneto, giocata nel giorno dell'Immacolata, il Bari vinse con un secco 0-3 (gol di Scheidler, Folorunsho e Maita), mentre la partita di ritorno giocata il 1° maggio al San Nicola finì 1-1 (reti di Benedetti e Maistrello).

Bari-Cittadella: dove vederla in tv e in streaming

La gara della 3ª giornata di Serie B Bari-Cittadella, in programma al San Nicola alle 20:30, verrà trasmessa in tv su Sky Sport (canale 254) e sarà visibile in streaming su Dazn, Now e SkyGO.